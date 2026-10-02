4 yıl boyunca nezle sandı: Beyninden omurilik sıvısı akıyormuş

Ankara’da yaşayan Rukiye Ağaçayak, 4 yıl önce geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Ağaçayak’ın kazadan sonra sol burun deliğinden zaman zaman şeffaf sıvı gelmeye başladı.

Akıntıyı uzun süre nezle veya alerjiye bağlayan Ağaçayak, son 3 ayda sıvının miktarının belirgin şekilde artması üzerine doktora başvurdu. Yapılan tetkiklerde akıntının beyin omurilik sıvısı (BOS) olduğu ve beynin alt tabanında açıklık bulunduğu tespit edildi.

Açıklığın 4 yıl önceki kafa travmasına bağlı oluştuğu belirlendi.

“AVUÇ AVUÇ AKMAYA BAŞLADI”

Yaşadıklarını anlatan Ağaçayak, kazada iki koltuğun arasında sıkıştığını ve başından darbe aldığını söyledi.

Ağaçayak, “İlk müdahalede başımda bir ağrı hissetmiyordum, kırık çıkık da olmayınca direkt ‘iyisin’ dediler ve eve gönderdiler. Ara ara burnumdan sıvı geliyordu; ama 3-4 ayda bir ve az az. Ben de onu gribal bir şey zannediyordum” dedi.

Son dönemde akıntının arttığını belirten Ağaçayak, “3 ay önce avuç avuç akmaya başladı sabahları. Öylelikle farklı bir doktora gittim. Beyin omurilik sıvısı olduğu orada ortaya çıktı” diye konuştu.

'ŞİKAYETLERİM DURDU'

Ağaçayak, bunun üzerine Bilkent Şehir Hastanesi'ne başvurduğunu anlatarak, "Ölümü bile göze almıştım 'sen böyle yaşamazsın' dediklerinde. Her insanın bir ölüm borcu var, ölürüm dedim. Açık beyin ameliyatı olmayı hiç düşünmüyordum. Sonra burundan olacağımı duyunca buraya geldim. Dualarım kabul oldu çok şükür. Çok sevinçliyim. Şikayetlerim ameliyatın ardından durdu, akıntı gelmiyor artık. Şu anda çok iyi hissediyorum kendimi. Yeniden bir umut ışığı doğdu bana. Ben 'belki de ölürüm' diyordum. Yani o beyin sıvısı aka aka azalıyordu artık. Doktorumuz da 'beynin zamanla ameliyat olmazsan oradan sarkma yapabilir' demişti" diye konuştu.

"TEK TARAFLI BİR AKINTIYSA ÖNEMSEMELİYİZ"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Kliniğinden Uzman Dr. Muhittin Alkan ise ileri endoskopik teknoloji ve navigasyon sistemleri sayesinde ameliyatın başarıyla gerçekleştirildiğini söyleyerek, "Herhangi bir kafa travmasından sonra bu tarz şikayetlerle karşılaşabiliyoruz. Ufak ufak, ara ara böyle akıntılar olabiliyor. Özellikle burnun tek tarafından böyle şeffaf renkli bir akıntımız olduğu zaman, travma sonrası da olduysa bunu önemsememiz gerekiyor. Hayatı tehdit edici ileri bir enfeksiyon, menenjit. O yüzden bu tarz bir sıvı akıntısında beyinle burun arasındaki o defekti kapatmamız gerekiyor. Literatürde bu tarz endoskopik cerrahilerin yüzde 90 oranında başarılı olduğu bildirilmiş. Yine en önemli avantajlarından bir tanesi ameliyat sonrası hızlı taburcu olabiliyor hastalar. Çoğu insan bunun travma sonrası beyin omurilik sıvısı olabileceğini bilmiyor. Bilmediğimiz için de bunu alerji zannedebiliyoruz. Normal grip, nezle gibi akıntılar zannedebiliyoruz. Özellikle, tek taraflı bir akıntımız varsa ve bir travma aldıysak bunu önemsememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. (DHA)