Savaş petrol piyasasını altüst etti: Benzinden cebi yanan elektrikli araca koştu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomotiv pazarı yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,9'luk daralmaya rağmen 260 bin adedi geçti. Ancak dikkat çeken nokta, satışların türlerine göre dağılımındaki değişim oldu.

BENZİN VE DİZEL GERİLEDİ, ELEKTRİKLİ VE HİBRİT YÜKSELDİ

Sözcü’nün haberinde yer alan verilere göre 2026'nın ilk çeyreğinde benzinli araç satışları 149 bin 537'den 122 bin 808'e, dizel araç satışları ise 25 bin 852'den 17 bin 398'e geriledi. Hibrit araç satışları 88 bin 925'ten 94 bin 441'e çıkarken, elektrikli araç satışları 43 bin 53'ten 54 bin 892'ye yükseldi. Böylece toplam pazardan elektrikli ve hibrit araçların aldığı pay arttı.

SUV'LAR LİDERLİĞİNİ KORUDU

Satılan araçların gövde tipine göre dağılımında SUV'lar yüzde 64 payla (186 bin 299 adet) ilk sırada yer aldı. SUV'ları yüzde 20 ile sedan, yüzde 15,7 ile hatchback araçlar izledi.

UCUZ OTOMOBİLE TALEP ARTTI

Vergi oranlarının düşük olduğu A, B ve C segmentleri toplam pazarın yüzde 85,1'ini oluşturdu. En çok satılan C segmenti 157 bin 162 adetle yüzde 54 pay aldı. Satışları artan tek segment ise Türkiye'nin en ucuz otomobillerinin bulunduğu B sınıfı oldu. B segmenti satışları 79 bin 237'den 89 bin 709'a yükseldi.