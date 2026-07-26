Otomobilde vergi sistemi değişti! TBMM kriterleri sil baştan belirledi: İşte yeni ÖTV detayları
Otomotivde ÖTV Kanunu değişti. TBMM'de yasalaşan karara göre vergi oranlarına çekiş sistemi kriteri getirilirken, binek araçlarda asgari maktu vergi tutarları da netleşti. İşte yeni vergi sisteminin merak edilen tüm detayları...
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni kanun teklifiyle birlikte Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’nda kapsamlı bir değişikliğe gidildi. Yasalaşarak yürürlüğe giren düzenleme; otomotiv sektörünü, araç almayı planlayan vatandaşları ve piyasadaki vergi hesaplama parametrelerini doğrudan etkileyecek kritik maddeler içeriyor.
ARAÇ ÖTV HESAPLAMASINA 'ÇEKİŞ SİSTEMİ KRTİRERİ' EKLENDİ
Yapılan kanuni düzenleme ile birlikte ÖTV Kanunu’nda yer alan oran farklılaştırma yetkisine yeni bir teknik kriter eklendi. Bundan böyle motor silindir hacmi ve elektrik motor gücü gibi mevcut kriterlerin yanında "taşıtların çekiş sistemi" de vergi oranlarının farklılaştırılmasında resmi bir parametre olarak dikkate alınacak.
ASGARİ MAKTU VERGİ TUTARLARI VE İSTİSNALAR BELİRLENDİ
Yasayla birlikte binek otomobiller ile esas itibarıyla insan taşımak amacıyla üretilmiş diğer motorlu taşıtlarda hesaplanacak vergi tutarlarına alt sınır getirildi. Nispi vergi oranı üzerinden yapılan hesaplamalarda ödenecek vergi tutarı belirlenen asgari maktu vergi limitlerinin altına düşemeyecek.
VERGİ ALT SINIRI VE KAPSAM DIŞI ARAÇLAR
L Sınıfı Araçlar: Asgari maktu vergi tutarı 30 bin TL'den az olamayacak.
Diğer Araçlar (Binek Otomobiller dahil): Asgari maktu vergi tutarı 100 bin TL'den az olamayacak.
İstisnalar: T sınıfı araçlar ile L sınıfında yer alıp elektrik motor gücü 4 kW’ın altında olan taşıtlar ve içten yanmalı motora sahip belirli araçlar bu alt sınır uygulamasının dışında tutuldu.
MAKTU VERGİLER HER YIL YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTACAK
Yeni sistemde belirlenen 30 bin TL ve 100 bin TL’lik asgari maktu vergi tutarları sabit kalmayacak. Bu tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca açıklanan yeniden değerleme oranı kadar otomatik olarak artırılacak. Hesaplamalar sırasında ortaya çıkan ve 100 lirayı aşmayan kesirli tutarlar ise dikkate alınmayacak.
CUMHURBAŞKANINA VERİLEN YENİ YETKİLER VE KRİTER DETAYLARI
TBMM'de kabul edilen maddeler uyarınca, binek otomobiller ve insan taşıma amaçlı motorlu taşıtlara yönelik ÖTV veya yeniden değerleme oranıyla belirlenmiş tutarlar üzerinde geniş bir düzenleme yetkisi tanımlandı.
Düzenleme Kapsamındaki Yetkiler:
- Söz konusu vergi tutarlarını 10 katına kadar artırmaya veya 0'a kadar indirmeye,
- Belirlenen sınırlar dahilinde kalmak kaydıyla farklı matrah grupları oluşturmaya,
- Asgari maktu vergi tutarlarını araç özelliklerine göre farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı yetkili kılındı.
Farklılaştırmada Dikkate Alınacak Araç Özellikleri:
- Motor gücü ve motor silindir hacmi
- Çekiş sistemi
- Aracın menzili ve batarya kapasitesi
- Taşıtın cinsi, sınıfı ve üst yapı gövde tanımı
- Emisyon türü ve emisyon değeri
- İstiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi