Otomobilde vergi sistemi değişti! TBMM kriterleri sil baştan belirledi: İşte yeni ÖTV detayları

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ARAÇ ÖTV HESAPLAMASINA 'ÇEKİŞ SİSTEMİ KRTİRERİ' EKLENDİ

Yapılan kanuni düzenleme ile birlikte ÖTV Kanunu’nda yer alan oran farklılaştırma yetkisine yeni bir teknik kriter eklendi. Bundan böyle motor silindir hacmi ve elektrik motor gücü gibi mevcut kriterlerin yanında "taşıtların çekiş sistemi" de vergi oranlarının farklılaştırılmasında resmi bir parametre olarak dikkate alınacak.