Otomobilde gözler yolda, veriler camda: Artık camın kendisi ekran!

Ön cama yansıtılan artırılmış gerçeklik teknolojisi, kritik bilgileri görüntüleyerek daha güvenli sürüş vaat ediyor.

Sürücünün gösterge panelinden veya orta ekrandan gözlerini ayırması yerine, veriler zaten dikkatinin odaklandığı yerde, yani yolda beliriyor. Teknolojinin gelişimi artık kavram aşamasını geride bırakarak seri üretim otomobillerde yer bulmaya başlıyor.

Baş üstü ekran (HUD) sistemleri yeni bir şey değil. Onlarca yıldır havacılıkta kullanılıyorlar ve son yıllarda otomobillere de girerek hız, navigasyon talimatları veya uyarıları ön cama yansıtıyorlar.

Ancak bir sonraki adım, çok daha iddialı. Artırılmış Gerçeklik (AR) sistemleriyle, bilgiler artık cama basit bir projeksiyon olarak yansıtılmıyor, bunun yerine aracın önündeki gerçek nesnelerle eşleşecek şekilde konumlandırılıyor.

Navigasyon bir dönüşü gösteriyorsa, ok sanki yolun üzerinde duruyormuş gibi görünebilir. Bir çarpışma durumunda, sistem risk altındaki belirli aracı, yayayı veya bisikletliyi vurgulayabilir. Bu sayede sürücü, tek tek sembolleri yorumlamak zorunda kalmaz, durumun doğal bağlamında görsel bilgi alır.

HANGİ BİLGİLER GÖRÜNTÜLENEBİLİR?

Artırılmış gerçeklik (AR) ekranlarının yetenekleri, geleneksel hız göstergelerinin çok ötesine geçiyor. Sistem, navigasyon oklarını, hız sınırlarını, şerit bilgilerini, öndeki araçla güvenli mesafeyi ve engel uyarılarını gösterebiliyor.

Sensörler tarafından algılanan yayaları, bisikletlileri ve hayvanları belirtmek ve "ölü bölge"de bulunan araçları işaretlemek de mümkündür.

Elektrikli araçlarda, ekran kalan menzili, enerji geri kazanım seviyesini ve rota üzerindeki şarj istasyonlarının konumunu gösterebilir. Bazı konseptlerde ayrıca müsait park yerleri, trafik ışıklarına tahmini varış süresi veya aracın otonom sürüş fonksiyonlarına ilişkin talimatlar hakkında bilgiler de yer alabilir.

Tüm bunların sürücüyü görsel olarak aşırı yüklemeden gerçekleşmesi gerekiyor. Bu nedenle geliştiriciler, herhangi bir anda görüntülenen bilgileri seçmek için ciddi çaba sarf ediyorlar.

NASIL ÇALIŞIR?

Artırılmış gerçeklik projeksiyonu, klasik baş üstü ekran sistemlerine kıyasla önemli ölçüde daha karmaşık bir mimari gerektirir.

Sistemin özünde, görüntüyü optik elemanlar, aynalar ve ön camın özel işlem görmüş bölümlerinden oluşan bir sisteme gönderen yüksek parlaklıkta bir projektör bulunur. Bu, sürücünün aracın birkaç, hatta bazen onlarca metre önünde bulunuyormuş gibi algıladığı sanal bir görüntü oluşturur.

Bu yeterli değil. Yazılım, aracın tam konumunu, hareketini, yolun geometrisini ve çevredeki nesnelerin yerini sürekli olarak hesaplamalıdır.

Bunu yapmak için sistem, GPS, atalet sensörleri, yüksek hassasiyetli haritalar, kameralar, radar, lidar ve bilgisayar görüş algoritmalarından gelen bilgileri birleştirir. Ardından GPU, her sanal öğenin gerçek dünyaya mümkün olduğunca yakın olacak şekilde nereye yerleştirilmesi gerektiğini hesaplar.

Dijital grafikler ile gerçek sahne arasında ufak bir tutarsızlık bile sürücüyü yanıltabilir. Bu nedenle, senkronizasyon neredeyse gerçek zamanlı olarak, minimum gecikmeyle yapılmalıdır.

LABORATUVARLARDAN SERİ ÜRETİM OTOMOBİLLERE

Birkaç yıl öncesine kadar, artırılmış gerçeklik (AR) ekranları çoğunlukla gösterim amaçlı konseptlerde yer alıyordu. Bugün ise durum yavaş yavaş değişiyor.

BMW ve Mercedes-Benz, bu tür çözümleri seri üretim modellerine entegre eden ilk üreticiler arasındaydı. Sistemleri, navigasyonu yol durumuna ilişkin görsel bir katmanla birleştirerek karmaşık kentsel ortamlarda sürüş yaparken sürücünün işini destekliyor.

Volkswagen ayrıca elektrikli ID serisi modellerine, navigasyon talimatlarının doğrudan yola yerleştirildiği bir artırılmış gerçeklik (AR) baş üstü ekranı entegre ediyor. Benzer bir konsept Hyundai, Kia, General Motors, Honda ve Stellantis tarafından da geliştiriliyor.

Otomobil üreticilerinin yanı sıra, bir dizi uzman şirket de bu sistemlerin temel bileşenlerini üretiyor. Bunlar arasında Continental, Bosch, Denso, Panasonic Automotive Systems, Nippon Seiki, Visteon, Valeo, Envisics ve Huawei yer alıyor ve bu şirketler optik, lazer projektörler, mikro ekranlar ve uzamsal konumlandırma yazılımlarının çeşitli kombinasyonlarını geliştiriyor.

ZORLUKLAR DEVAM EDİYOR

Gelişmelere rağmen, teknoloji hala önemli mühendislik zorlukları barındırıyor. Öncelikle, artırılmış gerçeklik ekranlarının parlak güneş ışığında, gece sürüşünde, yağmurda, karda ve kirli ön camlarda eşit derecede iyi çalışması gerekiyor. Sürücünün boyuna, koltuk pozisyonuna ve araç titreşimlerine bakılmaksızın doğruluklarını korumaları şart.

Bilişsel yükü sınırlamak da aynı derecede önemlidir. Sistem çok fazla bilgi gösterirse, yardımcı olmak yerine sürücünün dikkatini dağıtabilir. Bu nedenle üreticiler ergonomi araştırmalarına ve akıllı içerik filtreleme modellerine büyük yatırımlar yapıyorlar.

Yazılım tanımlı otomobile doğru bir sonraki adım

Artırılmış gerçekliğin ortaya çıkışı, otomobillerin genel olarak yazılım odaklı platformlara dönüşümüyle aynı zamana denk geliyor. Yapay zeka, otonom fonksiyonlar ve yüksek performanslı otomotiv işlemcilerinin gelişmesiyle birlikte, ön cam yavaş yavaş otomobil ile sürücü arasındaki ana iletişim kanalı haline geliyor.

Önümüzdeki yıllarda, bu iletişimin kalitesi, otomobilin motor gücü, yakıt tüketimi veya dinamikleri kadar önemli hale gelebilir. Üreticiler artık ön camı sadece kabinin şeffaf bir unsuru olarak değil, insanların otomobili algılama ve kullanma biçimini değiştirme potansiyeline sahip dijital bir yüzey olarak görüyorlar.