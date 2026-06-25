Mühendislik sınırlarını zorlayan Amerikan canavarı! 7 yıl boyunca demir döverek yapıldı

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Kuralları Baştan Yazan Bir Mühendislik Harikası

Bazı projeler inanılmazdır, bazılarını ise kelimelerle anlatmak zordur. İşte bu da tam olarak onlardan biri. Dünyanın en pahalı kamyonu unvanını elinde tutan Thor24, yaratıcısı Mike Harrah tarafından daha önce kimsenin yapmadığı, hayal bile edemediği bir şeyi gerçekleştirme fikriyle tasarlandı. Bu krom çelik canavarın yapımı tam yedi yıl sürdü, yedi milyon dolara mal oldu ve sonunda bu çılgın proje yaratıcısı için fazlasıyla karşılığını verdi. Nitekim, bu benzersiz kamyon 2019'da tam 12 milyon dolara satılarak otomotiv tarihine geçti.