Mühendislik sınırlarını zorlayan Amerikan canavarı! 7 yıl boyunca demir döverek yapıldı
Bazı projeler vardır ki kelimelerle anlatmak gerçekten zordur; işte karşınızda otomotiv dünyasının sınırlarını zorlayan, dünyanın en pahalı kamyonu Thor24!
Kuralları Baştan Yazan Bir Mühendislik Harikası
Bazı projeler inanılmazdır, bazılarını ise kelimelerle anlatmak zordur. İşte bu da tam olarak onlardan biri. Dünyanın en pahalı kamyonu unvanını elinde tutan Thor24, yaratıcısı Mike Harrah tarafından daha önce kimsenin yapmadığı, hayal bile edemediği bir şeyi gerçekleştirme fikriyle tasarlandı. Bu krom çelik canavarın yapımı tam yedi yıl sürdü, yedi milyon dolara mal oldu ve sonunda bu çılgın proje yaratıcısı için fazlasıyla karşılığını verdi. Nitekim, bu benzersiz kamyon 2019'da tam 12 milyon dolara satılarak otomotiv tarihine geçti.
İki Motoru Birleştiren Mekanik Dehanın Doğuşu
Fizik kurallarına meydan okuyan bu aracın temelini, aslında 1979 model klasik bir Peterbilt 359'un uzatılmış şasisi oluşturuyor. Mike Harrah, mühendislik sınırlarını zorlayarak iki adet Detroit Diesel V12 tek kranklı motoru bir araya getirdi ve ortaya devasa bir V24 motor çıkardı. Ancak bu mekanik dehayı yaratmak onun için yeterli değildi; sanki V24 motor tek başına yetersizmiş gibi, bu canavarın üzerine tam 12 adet süper şarj da ekledi.
14,5 Tonluk Bir Devin İnanılmaz Hız Rekoru
Bu sıra dışı kombinasyon sayesinde araçtan toplamda tam 3.974 beygir gücü elde edildi. Bu akılalmaz güç, tam 14,5 tonluk devasa ağırlığa sahip olan Thor24'ün yollarda 200 km/h'nin üzerinde bir hıza kolayca ulaşmasını sağlıyor. Güç ve ağırlık dengesini altüst eden bu performans verileri, kamyonun sadece görsel bir şov değil, aynı zamanda sınırları zorlayan yürüyen bir güç istasyonu olduğunu da açıkça kanıtlıyor.
Kabin İçinde Lüksün ve Teknolojinin Sınırları
Görsel detayların ihtişamına çok fazla girmeyeceğiz, ancak kamyonun caddede veya sergide dikkat çekici olduğunu söylemek bile hafif kalır. Aracın dışındaki krom şov, iç kabinde yerini tam bir teknolojik lükse bırakıyor. Kabin tamamen yeniden dekore edilmiş olup, içerisinde tam yedi adet televizyon ve kanal başına 1500 watt güç sağlayan, adeta konser salonlarını aratmayan devasa bir ses sistemi bulunuyor.
Satıştan Yedi Yıl Sonra Çözülemeyen Orta Doğu Gizemi
Jalopnik'in haberine göre bu dudak uçuklatan kamyonun yeni sahipleri Orta Doğu'dan, ancak ortada oldukça ilginç ve ironik bir durum var. Bu rekor satışın üzerinden tam yedi yıl geçmiş olmasına rağmen, Thor24 kamyonu gizemli bir şekilde hâlâ ABD'de bulunuyor. Yeni sahiplerinin bu canavarı neden kendi ülkelerine götürmediği bilinmezken, Thor24 Amerikan topraklarında meraklı bakışları üzerine çekmeye devam ediyor.