Bunu yapmayan aracını tescil ettiremeyecek! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Motorlu araçlar ve römorklara yönelik tip onayı süreçlerinde önemli değişiklikler içeren düzenleme ile uygunluk belgeleri artık elektronik ortamda düzenlenecek. İşte yeni dönemin detayları ve üreticileri yakından ilgilendiren kritik tarihler.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI: YENİ YÖNETMELİK NE GETİRİYOR?

"Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan bu düzenleme ile motorlu araçlar, römorklar ve bunlara ait aksamların tip onayı süreçlerinde elektronik uygunluk belgesi uygulamasına geçiş yapıldı. Yönetmelik, bu belgelerin dijital ortamda hazırlanması ve ilgili kurumlarla paylaşılmasına ilişkin usul ve esasları net bir şekilde belirliyor.

BELGELER NOTER SİSTEMİYLE NASIL PAYLAŞILACAK?

Yeni sisteme göre, araç imalatçıları elektronik ortamda hazırladıkları uygunluk belgelerini doğrudan Araç Sicil ve Tescil Sistemi (ARTES) üzerinden Türkiye Noterler Birliğine iletecek. Veri paylaşım sürecine ilişkin teknik detaylar ise şu şekilde yapılandırılacak:

- İmalatçılar ile Araç Sicil ve Tescil Sistemi arasındaki veri paylaşımı ilgili mevzuat çerçevesinde güvence altına alınacak.

- Elektronik uygunluk belgelerinin veri yapısı, XML şema yapısı ve ilkelerine göre oluşturulacak.

- Belge bilgilerinin elektronik ortamda aktarılmasında güvenli yerel web bağlantısı kullanılacak.

- Veri paylaşım süreci, Türkiye Noterler Birliği tarafından belirlenen standartlaştırılmış araç bilgisi formatına uygun olarak gerçekleştirilecek.

7 TEMMUZ SONRASI İÇİN KRİTİK "YAZILIM GÜNCELLEMESİ" ŞARTI

Yayımlanan yeni yönetmelikte, araçların güvenliğini ve teknik uyumluluğunu doğrudan ilgilendiren yazılım güncellemelerine yönelik hükümler de yer aldı. Belirlenen kurallara göre 7 Temmuz tarihinden itibaren şu şartlar aranacak:

M ve N kategorisi araçlar: 7 Temmuz'dan itibaren, tam araç olarak imal edilen M (yolcu taşıyan motorlu araçlar) ve N (yük taşıyan motorlu araçlar) kategorisindeki araçların, yönetmelikte yer alan yazılım güncellemesi şartlarını karşılamaması durumunda; bu araçların tesciline, piyasaya arz edilmesine veya hizmete alınmasına izin verilmeyecek.

O kategorisi araçlar: Yine aynı tarihten (7 Temmuz) itibaren geçerli olmak üzere, O kategorisindeki (römorklar ve yarı römorklar) araçların da söz konusu yazılım güncellemesi şartlarını sağlamaması durumunda üretimi yapılamayacak.