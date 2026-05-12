9 günlük tatil ikinci el araç piyasasını hareketlendirdi!

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, bayram dönemi ve yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte ikinci (el) araç piyasasında belirgin bir hareketlilik yaşandığını belirtti. Bireysel ulaşım ihtiyacındaki artışın sektöre doğrudan yansıdığını ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2025 yılında 11 milyonu aşan araç devrinin gerçekleştiğini hatırlatan Erkoç, bu verilerin ikinci (el) otomotiv sektörünün Türkiye ekonomisi içerisindeki büyüklüğünü ve canlılığını net şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Erkoç, ikinci el araç piyasasının Türkiye otomotiv ticaretinin temel taşı konumunda bulunduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de otomotiv ticaretinin çok önemli bir bölümü ikinci el araç piyasasında gerçekleşiyor. Her yıl milyonlarca aracın el değiştirmesi, sektörün ekonomik hacmini ve toplumsal ihtiyaçlar açısından taşıdığı önemi gösteriyor. Özellikle havaların ısınması, yaz sezonunun başlaması ve Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte vatandaşların kendi araçlarıyla seyahat etme eğilimi belirgin şekilde arttı. Bu durum da ikinci el otomobil piyasasında hareketliliği beraberinde getirdi.

"İKİNCİ EL ARAÇ SEKTÖRÜ GENİŞ BİR EKONOMİK SİSTEMİ BESLİYOR"

İkinci (el) araç piyasasının yılın ilk aylarında da güçlü bir seyir izlediğini belirten Erkoç, sektörün sadece alım-satım işlemlerinden oluşmadığını, aynı zamanda çok geniş bir ekonomik yapıyı da desteklediğini ifade etti.

Erkoç, ikinci el otomotiv sektörünün galerilerden ekspertiz firmalarına, sigortadan finansman alanına kadar birçok iş kolunu doğrudan etkilediğini belirterek, "Binlerce işletme ve on binlerce çalışan bu sektörün parçası. Dolayısıyla piyasadaki hareketlilik ekonomik canlılık açısından da önemli bir gösterge niteliği taşıyor." dedi.

"ALICI SADECE FİYATA DEĞİL, GİDERE DE BAKIYOR"

Sıfır otomobil piyasasında süregelen kampanyaların ikinci el pazarındaki dengeleri de değiştirdiğini belirten Erkoç, alıcıların karar aşamasında artık sadece etiket fiyatına odaklanmadığını vurguladı. Erkoç, günümüz tüketicisinin yakıt tasarrufu, bakım-onarım maliyetleri ve uzun vadeli kullanım giderlerini de içeren kapsamlı bir maliyet analizine göre hareket ettiğini ifade etti.

"GÜVENLİ TİCARET İÇİN YETKİ BELGESİ SAHİBİ İŞLETMELER TERCİH EDİLMELİ"

Erkoç, sektörde artan yoğunluğun tüketicilerin daha dikkatli hareket etmesini gerekli kıldığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

Bayram dönemlerinde araç sahibi olmak ya da mevcut aracını yenilemek isteyen vatandaşlarımızın sayısı artıyor. Bu süreçte araç alım satım işlemlerinin mutlaka yetki belgeli ve kurumsal işletmeler üzerinden yapılmasını öneriyoruz. Ekspertiz süreçlerinin dikkatle değerlendirilmesi ve güvenilir işletmelerin tercih edilmesi hem tüketici haklarının korunması hem de sektörün sağlıklı gelişimi açısından büyük önem taşıyor.

İkinci el araç piyasasındaki hareketliliğin önümüzdeki dönemde de süreceğini öngördüklerini ifade eden Erkoç, bayram ve yaz tatili sezonuyla birlikte piyasada kontrollü bir canlılık beklediklerini kaydetti. (AA)