49 kilogram ağırlığında, deposu ise sadece 30 mililitre: 3 bin 460 kilometre yol gidiyor

Utah'ta Mormon dinine mensup öğrenciler için kurulan Brigham Young Üniversitesi öğrencileri, tek galon yakıtla yaklaşık 3 bin 460 kilometre yol kat edebilen deneysel bir araç geliştirdi. 49 kilogram ağırlığındaki "Supermileage", yakıt verimliliğinin sınırlarını zorluyor.

DEPOSU TEST TÜPÜ KADAR

Brigham Young Üniversitesi'nin (BYU) mühendislik öğrencileri, Shell Eco-Marathon yarışması için sıra dışı bir araç tasarladı. Karbon fiber gövdesiyle yalnızca 49 kilogram ağırlığındaki Supermileage, geleneksel bir otomobilin tüm konfor unsurlarından arındırılmış. Aracın yakıt deposu sadece 30 mililitre kapasitesinde, yani bir test tüpünden biraz daha büyük.

Öğrencilerin hesaplamalarına göre Supermileage, tek galon (3,78 litre) etanolle yaklaşık 2 bin 150 mil yani 3 bin 460 kilometre mesafe kat edebiliyor. Bu rakam, Utah'tan New York'a kadar ABD'yi boydan boya geçmeye yetecek bir mesafe.

SÜRÜCÜ BİLE KISITLANDI

Aracın aşırı verimlilik hedefi sadece mühendislik tasarımıyla sınırlı kalmadı, sürücüye de sıkı fiziksel koşullar getirildi. Araca sığabilmek ve verimlilik dengesini bozmamak için sürücünün boyu en fazla 163 santimetre, ağırlığı ise 54 kilogramı geçmemeli. Supermileage'ın ulaşabildiği maksimum hız saatte 37 kilometre.

PİSTE ÖZEL TASARIM

Supermileage trafikte kullanılmak üzere tasarlanmış bir araç değil. Dünyanın en verimli araçlarını bir araya getiren Shell Eco-Marathon yarışması için özel olarak üretildi. Bu projeyle BYU öğrencileri son 4 yılda yarışmayı üçüncü kez kazanmış oldu. Öğrenciler kişi başı 3 bin dolar ödül alarak 2027'de Katar'da yapılacak uluslararası yarışmaya da girme hakkı kazandı.

Her 32 kilometrede bir durup 30 mililitrelik depoyu manuel olarak doldurmak, yarış pistinde kabul edilebilir bir prosedür. Ancak aracın Utah-New York yolculuğunu gerçek hayatta yapması, düşük hızı ve sürekli yakıt ikmali gerektirmesi nedeniyle son derece uzun ve zahmetli olacaktır.

ELEKTRİKLİ ÇAĞDA FOSİL YAKITIN SINIRLARI

Otomotiv dünyasının neredeyse tamamen elektrikli araçlara odaklandığı bir dönemde Supermileage projesi farklı bir soru soruyor. Geleneksel içten yanmalı motorlar, doğru ağırlık ve aerodinamik mühendisliğiyle ne kadar verimli hale getirilebilir? BYU öğrencilerinin yanıtı, bir galon yakıtla 3 bin 460 kilometre. Proje seri üretime dönüşecek bir araç hedeflemiyor ancak ekstrem mühendislik koşullarında fosil yakıtlı sistemlerin ulaşabileceği tasarruf düzeyini somut olarak kanıtlıyor.