1988 model otomobili lazerle ikiye böldü: Trafikte gören gözlerine inanamadı

ABD'li tasarımcı Tyler Fever, 1988 model bir Ford Festiva otomobili lazerle ortadan ikiye keserek aracın genişliğini yüzde 50 oranında daralttı. Popular Science dergisinde yer alan habere göre, 20 beygirlik elektrikli motor takılan araç Nashville sokaklarında trafiğe çıktı.

Mühendislik diploması bulunmayan tasarımcı Tyler Fever, eski bir otomobili sıra dışı yöntemlerle yeniden üretti. 1988 model Ford Festiva marka aracı tamamen söken Fever, otomobilin gövdesini dijital ortama aktardı.

LAZERLE ORTADAN İKİYE KESTİ

Tasarımcı, dijitalleştirilen araç gövdesini lazer ve CNC makineleri yardımıyla ortadan ikiye kesti. Orta şeridi çıkarılan otomobilin iki yan parçası birleştirilerek genişlik yarı yarıya düşürüldü.

Aracın orijinal motoru daralan kaputun altına sığmadığı için tamamen çıkarıldı. Fever, otomobile elektrikli bir arazi motosikletinden alınan 20 beygir gücünde bir motor yerleştirdi.

DİREKSİYONU KESİP ATTI

Daraltılan kabin içinde sürücünün fren pedalına basması imkansız hale geldi. Tasarımcı, sürücünün ayağına yer açabilmek amacıyla direksiyon simidini de ortadan ikiye kesti.

Araçtaki farlar, aynalar ve ön panel 3D yazıcı teknolojisiyle yeniden üretildi. Elektrik sistemini ve kornayı beslemesi için araca 12 voltluk özel bir pil takıldı.

SOKAKLARDA TRAFİĞE ÇIKTI

Tasarımcı, yapılan tüm değişikliklerin ardından araç için gerekli sigorta işlemlerini tamamladı. Trafiğe çıkış izni alınan mikro otomobil, Nashville şehir merkezindeki köprülerde ve caddelerde sorunsuz şekilde kullanıldı.

Otomobilin yoldaki performansından memnun kaldığını belirtilen Tyler Fever, caddedeki sürücülerin ve yayaların araç karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını vurguladı.