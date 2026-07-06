10 yılın şampiyonu Egea banttan indi: Tahta oturacak model belli oldu!

Türkiye otomotiv pazarında 10 yıldır liderliği bırakmayan Fiat Egea, Bursa'daki Tofaş fabrikasında son kez banttan indi. 2015'ten bu yana 1 milyon 417 bin 47 adet üretilen ve 671 bini ihraç edilen Egea’nın vedası, sektörde bir devrin kapanması anlamına geliyor.

Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, son aracın banttan indirilmesi töreninde Egea'nın kazandırdığı birikimin yeni projelere ışık tutacağını belirtti. Üretilen son model ise mavi renkli, Lounge donanımlı Egea Sedan 1.6 MJet DCT 130 HP oldu.

ZİRVENİN YENİ SAHİBİ: RENAULT CLİO

Egea henüz üretim bandına veda etmeden önce liderliğini zaten kaybetmişti. Gazete Pencere'den Emre Özpeynirci'nin EBS Danışmanlık verilerine dayandırdığı analize göre, 2026'nın ilk altı ayında Türkiye'nin en çok satan otomobili 28 bin 892 adetle Renault Clio oldu. Egea Sedan ise 14 bin 766 adetlik satışla dördüncü sıraya geriledi.

ODMD verilerine göre Renault, marka bazında da yılın ilk yarısını 74 bin 129 adetlik satışla lider tamamladı. Özpeynirci’nin dikkat çektiği diğer veriye göre, haziranda yeni güvenlik regülasyonları (GSR) sebebiyle üretimi biten Egea ve 5. nesil Clio, veda kampanyalarıyla toplam pazardan yüzde 11 pay alarak yaklaşık 10 bin adetlik ortak satışa ulaştı.

TOFAŞ YENİ FASTBACK MODELİ İÇİN GÖRÜŞÜYOR

Tofaş, Egea'nın yerini alacak iddialı bir model için yatırımlara odaklandı. Hürriyet Gazetesi'nden Taylan Özgür Dil'in haberine göre, yeni proje için 300-350 milyon euroluk bir yatırım öngörülüyor.

Sektör kaynaklarına göre Tofaş ve Stellantis, Fiat’ın Grande Panda platformunda yükselecek fastback gövde tipinde bir model için görüşüyor. Elektrikli, hibrit ve benzinli seçenekleri olacak modelin üretime başlama takvimi henüz netleşmedi.

İç pazardaki geçici boşluk ise Stellantis'in Fas'taki Kenitra tesislerinde üretilen F2X ve F2U kodlu modellerle doldurulacak.

OYAK RENAULT'DAN BÜYÜK BURSA ATAĞI

Tofaş stratejisini netleştirmeye çalışırken, en büyük rakibi Oyak Renault vites büyütüyor. Taylan Özgür Dil'in haberine göre, Oyak Renault Bursa fabrikasına yaptığı 400 milyon euroyu aşan yatırımla ürün taarruzu başlattı.

Fabrikada dört yeni modelin üretimi planlanıyor: Yeni nesil Renault Duster ve 6. nesil Clio satışta yer alırken, Renault Boreal 2026'nın ikinci yarısında yollara çıkacak. Dacia Striker ise 2026'da sadece Bursa'da üretilerek dünyaya ihraç edilecek.

Renault-Dacia ittifakı; Clio, Megane Sedan, Duster, Boreal ve Striker ile B segmentinden SUV segmentine kadar geniş bir yerli üretim cephesi kuruyor.

SEDAN DÖNEMİ KAPANIYOR, SUV YÜKSELİYOR

Emre Özpeynirci'nin verilerine göre, 2026'nın ilk yarısında SUV ve CUV gövde tipleri pazarın yüzde 64,62'sini ele geçirerek 284 bin 493 adet sattı. Sedan payı ise yüzde 20,49'a geriledi.

Hibrit araçlar yüzde 33,26 payla dizeli geride bırakırken, elektrikli araçlar 80 bin 709 adetle yüzde 18,33 pay aldı ancak ilk kez ivme kaybetti. Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu da Egea'nın bitişinin arkasında talebin sedandan SUV segmentine kaymasının yattığını doğrulamıştı.

Kısa vadede yerli üretim avantajıyla Renault Clio tahtın yeni sahibi olurken, orta vadede Tofaş'ın yeni modeli ile Oyak Renault'nun yeni SUV modelleri arasındaki rekabet pazarın rotasını belirleyecek.