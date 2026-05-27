Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Yazarlar Ayşenur Arslan Trump bölgeyi ve bizi neyle tehdit etti?
Ayşenur Arslan
Son Güncelleme:

Trump bölgeyi ve bizi neyle tehdit etti?

Duyduk duymadık demeyin! İran savaşı bitiyormuş.

Ama Trump’ın bir şartı varmış: Arap ülkeleri ve Türkiye eş zamanlı olarak “İbrahim Koalisyonuna” katılacak.. İsrail’le ilişkileri normalleştirecek!

Meğer Erdoğan Trump ile telefonda konuştuğunu medyaya sızdırıp, bundan siyasi rant beklerken, tabir caizse görev emri almış. Üstelik dünyanın baş efendisinin “aksi halde savaş sona ermez ve bir felaket yaşanır” tehdidiyle.

Trump’ın gizli sözcüsü sayılan Axion medya ağı, Trump’ın hamlelerini, planlarını dosta düşmana duyuruyor. Bu son duyuru, başta bölgemiz ve Türkiye, dünyanın başına gelecekleri anlatıyor.

ABD’nin dünyayı yakıp yıkmaması için İsrail’e boyun eğilecek. İlişkiler normalleşecek.. Yani Gazze’deki çocukların ölümleri görmezden gelinecek.. Mesela onun yerine Afrikalı çocuklar görülüp konuşulacak.

*. *. *

Axios’tan anladığımız kadarıyla İran’ın direncini kıramayan Trump, savaş konusunda

Netanyahu ile karşı karşıya gelmiş. Trump ara seçime giderken anlaşmanın yolunu bulmak.. Netanyahu ise ne pahasına olursa olsun İran’ı haritadan silmek istiyormuş.

Anlaşılan, Trump İsrail’e başka bir formül sunmuş: Arap ülkeleri, Türkiye, Azerbaycan, Pakistan ile bir tür koruma duvarı örmek…

Dinlerarası Diyalog sloganıyla 2000’li yıllarda piyasaya sürülen İbrahim Koalisyonunu hayata geçirmek..

Bu konuda epey yazdım. Fethullah Gülen’in gönüllü olarak kabullendiği ve hatta sözcülüğüne soyunduğu projeye AKP içinde önce sessiz, daha sonra açıktan tepki geldiğini de anlattım.

Tepki gösterenler “İslam son din olduğu için önceki dinlerin ortadan kalkmış sayılacağını” savunuyordu. Yani bir Müslüman, Yahudi ya da Hıristiyan ile dinsel alanda eşit değildi.. Muhatap olmaz, diyaloğa girmezdi.

*. *. *

Geçmişte söylenenler (yine) unutulacak mı?

Bugüne kadar her fırsatta İsrail’e saydıran Reis, Trump’a ne yanıt verdi?. Durumu içerde nasıl anlatıp pazarlayacak kim bilir..

Kanıtlayamam ama yemin edebilirim; Saray’daki mesai şimdi bu meseleye kilitlenmiştir. Başta MİT Başkanı İbrahim Kalın, bir yandan Trump’ın talebine karşı yapılabilecekleri tartışıyor, bir yandan da şimdiden medyaya özel açıklama notları hazırlanıyordur.

Acizane önerim, bu konuda Kılıçdaroğlu’ndan tavsiye almaları. Zira Bay Kemal kendini de aştı.

Saray’ın en sevdiği medya organları ve özenle seçilmiş gazetecileriyle yürüyor.

Gerçi söyledikleriyle onları bile ikna edemiyor.. Ama olsun! En azından duruşuyla örnek olabilir.

AKP ve CHP beraberliğini görenler belki “İsrail’le de neden anlaşılmasın ki” diye düşünebilirler.

ABD ve İsrail’in bölgedeki beklentileri büyük. Bakalım medya ve toplum ne zaman görüp anlayacak. Erdoğan -Trump “kankalığı” bizi nereye götürecek!


*. *. *

“MERAKLISINA NOTLAR”

İbrahim Anlaşmasının geleceği noktayı ve memlekette yaratacağı etkiyi merakla bekliyorum.
Merak ettiğim başka konuları da en azından şuraya not düşmek istiyorum:

“•Özgür Özel’e İzmir’de miting izni vermeyenler direnişi büyüttüklerinin farkında mı acaba? Umarım değillerdir! Nitekim ekonomist Mustafa Sönmez şu tespiti yapmış: Miting yaptırılmayan yerde durmaz yürürsün. Sen yürüdükçe kitle arkanda yürür, kalabalıklaşır. Yürümeyi yasaklayamazsınız. Bu liderlik, bu halkın gücüyle başedemezsiniz.”

“• Devlet adına söz verildiği halde maaşları ödenmeyen maden işçileri de yürüyor. Her adımlarıyla zengin dostu iktidarın maskesi biraz daha düşüyor. Merak bu ya, patrondan söz etmiyorum ama devletin kasası küçücük maaşlar, borçlar ödenemeyecek kadar boşaldı mı?”

“• Bilgi Üniversitesi niye kapatıldı niye açıldı? Erdoğan neye imza attığını okumuyor, kontrol etmiyor mu acaba? Yoksa meselenin aslı gizlenince başlayan dedikodular.. Yani, üniversitenin muazzam arazisine birilerinin göz koyduğu ve bu yüzden anlaşmazlık yaşandığı doğru olabilir mi?”

Yazarlar
Diğer Yazıları
Saray'ın senaryoları: Zar atıldı

Yıl Milattan Önce 49.. Roma adına Galya’ya savaşmaya gönderilen Sezar dönüş yolunda. O günün yasaları ve teamülleri doğrultusunda, “Çizmeyi ortadan ikiye bölen Rubicon nehrini geçmeden önce ordusunu...
12 Eylül'de bile bunu görmedik

Türkiye’nin kurucu partisi.. Protokole göre ana muhalafet partisi.. Gün itibariyle tüm anketlerin gösterdiği gibi birinci parti.. CHP!Herhalde dün ekrana gelen görüntüleri izlemişsinizdir....
Artık soru şu: "Ne yapmamalı?"

Yüzyıllar boyunca liderler, teorisyenler, siyasetçiler hep şunu sordu: “Ne Yapmalı?”Bugünse artık kendimize şunu sormalıyız: “Ne Yapmamalı?”Mesela; Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası “birlik”...
KK o koltuğa oturamaz!

Saray’ın İBB ve genel olarak operasyonlar, tutuklama dalgaları konusunda “çok dikkatli düşünülüp hazırlanmış bir plan” yürüttüğüne artık eminim. Son günlerde ve özellikle dün yaşadıklarımız...
Kılıçdaroğlu "duramıyor"!

Haber parça tesirli bomba gibi. Özeti şu: Ankara Birlik Tiyatrosu’nun Âşık Mahzuni Şerif’i anlatan tiyatro oyunu, Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde yasaklandı.Kararı veren ilçe milli eğitim...
Kadıköy’e abluka ve ardındaki gerçek

MAK Danışmanlık şirketi öyle bir gençlik araştırması yapmış ki.. İktidarın herhangi bir köşeciğinde oturanların bile kendi payına düşen sorumluluk yüzünden utanç duyması lazım.Birazdan birkaç sonuç...
Gündemin ve ROK'un şifreleri

Salon oyunlarında çok gözdedir.. Beş on soruda karşınızdakinin sorduğu ünlü ismi bileceksiniz!Ben size herhangi bir isim soracak değilim. Ama bir dizi gelişmenin ya da açıklamanın “ne anlama...
Demirel'den Erdoğan'a uçak gazetecileri

1970’lerin ikinci yarısı. MİLLİYETÇİ CEPHE adıyla sağ ittifak iktidara hazırlanıyor. Seçim yaklaşırken alanlar giderek ısınıyor, kalabalıklaşıyor.O günlerin birinde, Demirel’in Samsun mitingini...
Casusluk Davası: Yumurtasız omlet

Işıklar sönüyor.Son birkaç öksürük.Sonra perde açılıyor.Sahnede yuvarlak bir masanın etrafında (oyunun bütçesine göre) dört ya da beş adam (!) oturmuş.. En arka sıradan bile fark edilecek kadar...
ROK ve Ayn Rand örgütü!

ROK’u biliyorsunuz. Rasim Ozan Kütahyalı.Dün gözaltına alındı. Hem de yasa dışı bahis çetesi suçlamasıyla.. Hem de iddiaya göre, hesabında tespit edilen çok milyon tl giriş çıkışlarla…Ya Ayn Rand...
Bilal Bey'e açık mektup

Önce basit bir hesapla başlayalım:“Başlıca görevi Türk parasını korumak olan Merkez Bankası’nın “enflasyon hesaplayıcı" aracına göre Ocak 2009'daki 200 liralık mal sepetini alabilmek için bugün 5...
Kötülerin egemenlik günleri

Platon..Felsefenin büyükbabası sayılır. Antik Yunan’dan bugüne; söyledikleriyle.. İtiraz ettikleriyle.. Ya da yüzlerce yıl sonrasına emanet ettiği etik düsturla “kendisi bizatihi tarih olan”...
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro