Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Yazarlar Ayşenur Arslan Ne diploma ne mazbata
Ayşenur Arslan

Ne diploma ne mazbata

Vaktiyle Kılıçdaroğlu dokunulmazlıkların kaldırılması hamlesinde Erdoğan’ı desteklemişti. Hem de CHP’nin genel başkanına yakışmayacak bir ifadeyle: “Anayasa’ya aykırı ama EVET diyeceğiz.”

Sadece o adımla değil, mühürsüz pusulalardan kumpaslara Anayasa defalarca yok sayıldı.

Bay Kemal şimdi o günlerin karşılığını alıyor. YSK’nın görev alanına giren bir meselede hukuk mahkemesi eliyle, yani Anayasal çizgi çiğnenip aşılarak Özgür Özel koltuğundan indiriliyor.

Hafızamız çok kısa.. Hatırlayanlar da unutuyor.

Unutmayalım: KK henüz mazbatasını almadığı / alamadığı için CHP genel başkanı değil. Bu yüzden de işgalci konumunda.

Yine unutuyoruz.

2023 seçimleri öncesinde Erdoğan mitinglerinde, televizyon programlarında bir video kullanmıştı. Arkada PKK’nın Kandil ekibi, önde KK alkışlarla bir şarkıya eşlik ediyordu.

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP, görüntülerin "montaj ve sahte" olduğunu belirterek tepki göstermişti.

Erdoğan ise katıldığı bir TRT yayınında görüntülerin montajlı olduğunu kabul etmiş, ancak görüntüleri “ama montaj ama şu ama bu” sözleriyle savunmuş.. Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri olduğunu iddia etmeye devam etmişti..

O sırada eski bir TRT çalışanı olarak bir noktaya dikkatlerini çekmek için Kılıçdaroğlu’na yakın isimlere ulaşmaya çalışmıştım. Birinin yeni dardı, diğerini yeri..

Genel başkana ulaşacak durumda değillerdi.

Oysa tek bir cümle ileteceklerdi: Kılıçdaroğlu TRT’den söz hakkı isteyebilirdi ve istemeliydi..
Olmadı.

Siyasi tarihimizin en sakil, en müptezel kumpaslarından biri zaten iki günde unutulup gitti.

*. *. *
Erdoğan ve ekibi şimdi Kılıçdaroğlu’nu yere göğe sığdıramıyor.

Bay KeMAL oluverdi Kemal Bey!

Kemal Bey ise arkasına Saray’ı ve gücünü almanın rahatlığıyla atıyor.. Ama tutamıyor.
Halktv.com.tr başlığı “İKİ GÜNDE ÜÇ ISKA” diye attı:

1) KK Parti Meclisi’nin 1 Haziran’da toplanacağını açıklamıştı. Karar ertesi gün iptal edildi. Gerekçe “tebligat bazı isimlere ulaşamadı” olarak açıklandı. Oysa dijital iletişim çağında bunun pek mümkün olmadığını görenler, “KK ekibi azınlıkta kaldığı için ertelendi” diye yorumladı.”

“2) Genel Merkez binasının önünde ayıp bir şov gerçekleştirildi. İki Mercedes araba, üzerinde “haram para ile alınmıştır” yazısı asılarak teşhir edildi. Plakalarına da Aziz İhsan Aktaş ve tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın isimleri yazıldı.. Ama sadece birkaç saat sonra gerçek ortaya çıktı. Arabalardan biri, KK’nın hamsisi Erdoğan Toprak tarafından Aziz İhsan Aktaş’tan alınmış.. Ve KK tarafından kullanılmıştı..”

“3) Üçüncü ıskaya da grup toplantısı hakkında tanık olduk. KK milletvekillerine bir yazı gönderdi. “TBMM CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup genel kurulu yapılmayacaktır.” dedi. Yanıt hemen Murat Emir’den geldi. “1 Haziran’da grup yönetim Kurulu toplanır ve toplantı kararı alır. Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısının yer ve saati ile ilgili herhangi bir tasarrufu, yetkisi ve onayı söz konusu değildir.”

“ÖNCE MAZBATANIZI GÖRELİM”

Yıllardır, cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite diplomasını göremedik.

Şimdi de KK’nın CHP Genel Başkanı olduğunu onaylayan YSK mazbatasını göremiyoruz.

Anlaşılan “al gülüm ver gülüm” politikası işe yarıyor.

Muasır medeniyetler liginde değilse de, AKP’nin memleketi sürdüğü Orta Doğu bozkırında karşılık buluyor.

Elbette, dün de yazımı bitirirken söylediğim gibi, “ŞİMDİLİK”..

Enseyi karartmayın.

Hayatı boyunca Atatürk Cumhuriyeti ve CHP’yi savunmuş olanlar Kılıçdaroğlu’nun..

Başörtülü genç kızlar ve kadınlar Erdoğan’ın yanında değil artık..

Hatta Rize bile sandığa tekme vurulmasına veryansın ediyor..

Her iki isim de vurdukça yara alıp irtifa kaybediyor!

Yazarlar
Diğer Yazıları
KK Akit'le aynı çizgide mi?

Kılıçdaroğlu çok mutlu. Kurultay ve CHP’nin yerel seçim zaferlerinden sonra uzun süre ortalarda görünmüyordu.. Butlan kaosu sonrası yüzünde güller açarak konuşuyor… Saray medyasına röportajlar...
Trump bölgeyi ve bizi neyle tehdit etti?

Duyduk duymadık demeyin! İran savaşı bitiyormuş.Ama Trump’ın bir şartı varmış: Arap ülkeleri ve Türkiye eş zamanlı olarak “İbrahim Koalisyonuna” katılacak.. İsrail’le ilişkileri...
Saray'ın senaryoları: Zar atıldı

Yıl Milattan Önce 49.. Roma adına Galya’ya savaşmaya gönderilen Sezar dönüş yolunda. O günün yasaları ve teamülleri doğrultusunda, “Çizmeyi ortadan ikiye bölen Rubicon nehrini geçmeden önce ordusunu...
12 Eylül'de bile bunu görmedik

Türkiye’nin kurucu partisi.. Protokole göre ana muhalafet partisi.. Gün itibariyle tüm anketlerin gösterdiği gibi birinci parti.. CHP!Herhalde dün ekrana gelen görüntüleri izlemişsinizdir....
Artık soru şu: "Ne yapmamalı?"

Yüzyıllar boyunca liderler, teorisyenler, siyasetçiler hep şunu sordu: “Ne Yapmalı?”Bugünse artık kendimize şunu sormalıyız: “Ne Yapmamalı?”Mesela; Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası “birlik”...
KK o koltuğa oturamaz!

Saray’ın İBB ve genel olarak operasyonlar, tutuklama dalgaları konusunda “çok dikkatli düşünülüp hazırlanmış bir plan” yürüttüğüne artık eminim. Son günlerde ve özellikle dün yaşadıklarımız...
Kılıçdaroğlu "duramıyor"!

Haber parça tesirli bomba gibi. Özeti şu: Ankara Birlik Tiyatrosu’nun Âşık Mahzuni Şerif’i anlatan tiyatro oyunu, Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde yasaklandı.Kararı veren ilçe milli eğitim...
Kadıköy’e abluka ve ardındaki gerçek

MAK Danışmanlık şirketi öyle bir gençlik araştırması yapmış ki.. İktidarın herhangi bir köşeciğinde oturanların bile kendi payına düşen sorumluluk yüzünden utanç duyması lazım.Birazdan birkaç sonuç...
Gündemin ve ROK'un şifreleri

Salon oyunlarında çok gözdedir.. Beş on soruda karşınızdakinin sorduğu ünlü ismi bileceksiniz!Ben size herhangi bir isim soracak değilim. Ama bir dizi gelişmenin ya da açıklamanın “ne anlama...
Demirel'den Erdoğan'a uçak gazetecileri

1970’lerin ikinci yarısı. MİLLİYETÇİ CEPHE adıyla sağ ittifak iktidara hazırlanıyor. Seçim yaklaşırken alanlar giderek ısınıyor, kalabalıklaşıyor.O günlerin birinde, Demirel’in Samsun mitingini...
Casusluk Davası: Yumurtasız omlet

Işıklar sönüyor.Son birkaç öksürük.Sonra perde açılıyor.Sahnede yuvarlak bir masanın etrafında (oyunun bütçesine göre) dört ya da beş adam (!) oturmuş.. En arka sıradan bile fark edilecek kadar...
ROK ve Ayn Rand örgütü!

ROK’u biliyorsunuz. Rasim Ozan Kütahyalı.Dün gözaltına alındı. Hem de yasa dışı bahis çetesi suçlamasıyla.. Hem de iddiaya göre, hesabında tespit edilen çok milyon tl giriş çıkışlarla…Ya Ayn Rand...
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro