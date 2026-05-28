Halk TV Yazarlar Ayşenur Arslan KK Akit'le aynı çizgide mi?
Kılıçdaroğlu çok mutlu. Kurultay ve CHP’nin yerel seçim zaferlerinden sonra uzun süre ortalarda görünmüyordu.. Butlan kaosu sonrası yüzünde güller açarak konuşuyor… Saray medyasına röportajlar veriyor.

En son Bayram münasebetiyle gazetecilerle bir araya geldi. Muazzam bir paylaşımla biz gazetecileri şaşkına çevirdi:

“Medyanın tek taraflı yayın yaptığını gayet iyi biliyorum. Halka doğru bilgileri verecek medya. O tarafa danışıyorsa bu tarafa da danışacak.”

Beyefendi Mars’tan yeni gelmiş değil ama yine de buraları, özellikle de Türkiye’yi ya tanımıyor ya da hatırlamıyor.

Ne diyorsunuz siz Kemal Bey?

Medyanın yüzde 90’ı Saray kontrolünde.. Kalanı da RTÜK, mahkeme vs korkusundan beş düşünüp bir konuşuyor.

Hesap uzmanı olarak bu oranları çok iyi bilirsiniz. Ama diyelim ki epeydir ilgi alanınızın dışında.. Ayrıntıları unutuverdiniz.

Ya Tele1? Daha yeni, kanala çökmek için Merdan Yanardağ’ı casusluk gibi akıl dışı bir iddiayla tutuklamadılar mı?

Mahkeme henüz bir hüküm bile vermemişken kanalın satılacağı haberleri dolaşıma girmedi mi?

Kaldı ki yanlışlıkla (!) “soracak yerine danışacak dediğiniz” bir iddia için “ilgili” arandığında telefonlara çıkılıyor mu? Yanıt veriliyor mu? Açık kaynaklarda yer almış haberler konusunda bile, önce yalanlama sonra gözaltı alışkanlığından size söz eden olmadı mı?

Siz okumazsınız.. TGRT’den transfer basın sözcünüz de okumaz ama ben yine de görüşünüze sunayım!

AKİT “İŞTE O FONDAŞLAR” başlığıyla, güya bir vakitler CHP tarafından parayla haber yaptırılan gazeteciler listesini haber (!) yaptı. Saray’ın “güvenilir gazeteciler” listesinde yer bulan Fuat Uğur da AKİT’in pasına gelişine vurdu:

“Ne günlere kaldık. Bir gazetecinin parayla haber yapması, onurunu ve meslek ahlakını ayaklar altına alması anlamını taşır. Bu haber doğruysa mesleği bu hale getirenler adına utanç duymalıyız. Yazıklar olsun..”

Listede adı geçenlerin Fuat’ı mahkemeye verdiğini biliyorum. Kimi alacağı tazminatı sokak hayvanlarına mama almak için harcayacak.. Kimi lokma döktürecek!!
Gerçi Fuat, bundan çekindiği için “haber doğruysa” kalıbını kullanmış. “Ben böyledir demedim ki sayın hakim. Böyleyse ne ayıp dedim..”

*. *. *

Son birkaç yılda yolu cezaevine düşenler.. İşsiz kalanlar.. Mesela İbrahim Kahveci gibi CHP ile işi olmayanlar..
Ve mesela, utanmadan arlanmadan fotoğrafı konulan sevgili arkadaşım Emin Çapa ve onun gibiler..

Listedeki gazetecilerin pek çoğunu yakından tanırım. Pek çoğuna da kefil olurum. Ama Emin Çapa’nın yeri ayrıdır.
Hiçbir listede göremeyeceğiniz çok özel bir gazeteci.. Çok özel bir insandır.
“Sevgilim” dediği eşi Selma.. Biricik oğlu.. Üçü beşi evde, daha fazlası bahçede kedileri.. Bebek gibi bakıp büyüttüğü çiçekleriyle yaşar.
Kirada oturur.
Zaman zaman özel kuruluşların davetiyle verdiği konferansların karşılığında “üniversite okuyacak Anadolulu gençlere burs” talep eder.
Tanığıyım; yayınlarımızda tek bir kez bile haber kime yarayacak ya da vuracaksa düşündüğünü de görmedim.
Fonlamakmış öyle mi?
Fuat, insan senin gibi soldan gelip muhafazakar sağa yönelebilir.
Elbette cümlenin başında yer verdiğim gibi “insan” ise..
Oysa sen ve gibilerin, layık olduğunuz, yakıştığınız yerde başka bir sıfatı hakkediyorsunuz.
Zaman şimdi sizin zamanınız. Keyfini sürün. ŞİMDİLİK!

