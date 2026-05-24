“Hem sendikal kriz hem de eğitimdeki çöküş, kapitalizmin yarattığı yapısal krizlerin yansımasıdır. Çözüm, emeğin ve bilimin özgürleştiği başka bir dünya mücadelesinden geçmektedir.”

Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Kadir Öztürk ile eğitimimizi konuştuk.

Sendikalar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Türkiye’de sendikalar uzun yıllardır yalnızca çalışanların maaş pazarlığı yapan kurumları gibi gösterilmeye çalışılsa da gerçekte sendikalar, emekçilerin örgütlü gücünü temsil eden en önemli demokratik yapılardan biridir. Sendikalar; işçi sınıfının hak arama mücadelesinin, toplumsal dayanışmanın ve eşitlik arayışının temel araçlarından biri olarak görülür. Çünkü kapitalist sistemde emek ile sermaye arasında doğal bir güç eşitsizliği bulunmaktadır. Patron sınıfı ekonomik gücü, üretim araçlarını ve çoğu zaman siyasal etkileri elinde bulundururken; emekçiler ise tek başlarına kaldıklarında daha güvencesiz ve korunmasız hale gelirler. Sendikaların tarihsel varlık nedeni tam da bu eşitsizliğe karşı kolektif bir denge oluşturmaktır.

Sanayi devriminden itibaren dünya genelinde işçiler çok ağır çalışma koşulları altında yaşamıştır. Günde 14-16 saat çalışma, çocuk işçiliği, düşük ücretler, iş cinayetleri ve hiçbir sosyal güvence olmadan sürdürülen üretim düzeni, emekçileri örgütlenmeye zorlamıştır. Bugün “normal” kabul edilen sekiz saatlik iş günü, hafta sonu tatili, kıdem tazminatı, yıllık izin ve sosyal güvenlik gibi hakların neredeyse tamamı sendikal mücadelelerin sonucunda kazanılmıştır. Bu nedenle sendikalar yalnızca ekonomik örgütler değil, aynı zamanda tarihsel olarak emekçi sınıfların insanlık onuru mücadelesinin ürünüdür.

Türkiye’de de sendikaların toplumsal işlevi oldukça önemlidir. Özellikle neoliberal politikaların yaygınlaşmasıyla birlikte taşeron çalışma, güvencesizlik, düşük ücret politikaları ve esnek çalışma modelleri emekçiler üzerinde ciddi baskılar yaratmıştır. İşsizlik korkusunun büyüdüğü bir ortamda bireysel hak aramak giderek zorlaşmaktadır. Böyle bir düzende sendikalar, çalışanların yalnızca ekonomik haklarını değil, aynı zamanda insanca yaşam hakkını da savunmaktadır.

Bize göre sendikalar yalnızca ücret artışı talep eden kurumlar değildir; aynı zamanda toplumdaki adaletsizliklere karşı mücadele eden demokratik kitle örgütleridir. Çünkü emek sömürüsü yalnızca fabrikada ya da işyerinde yaşanmaz. Eğitimden sağlığa, barınmadan vergilendirmeye kadar pek çok alanda sınıfsal eşitsizlikler ortaya çıkar. Bu nedenle sendikal mücadele, daha adil bir toplum mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilir.

İnsanların sendikalara üye olması öncelikle yalnız olmadıklarını hissetmeleri açısından önemlidir. Kapitalist sistem bireyciliği teşvik ederken sendikalar dayanışmayı savunur. Bir işçinin tek başına patron karşısında pazarlık gücü oldukça sınırlıdır; ancak binlerce emekçi ortak hareket ettiğinde toplumsal bir güç ortaya çıkar. Bu nedenle “örgütsüz emek, sermaye karşısında savunmasızdır” düşüncesi sendikal hareketin temel yaklaşımıdır.

Ayrıca sendikalar yalnızca bugünün değil, geleceğin güvencesidir. İş güvencesinin zayıfladığı, çalışma yaşamının giderek daha kırılgan hale geldiği günümüzde emekçilerin haklarını koruyabilmesinin en etkili yolu örgütlü mücadeledir. Özellikle genç çalışanların önemli bir bölümü sendikaları eski dönem kurumları gibi görse de gerçekte dijital çağda sendikal mücadele daha da önemli hale gelmiştir. Çünkü platform ekonomisi, esnek çalışma ve kayıt dışı istihdam yeni sömürü biçimleri yaratmaktadır.

Türkiye’de sendikaların karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan biri de sendikasızlaştırma politikalarıdır. Bazı işyerlerinde çalışanlar sendikaya üye oldukları için baskı görebilmekte, işten çıkarılabilmekte ya da fişlenebilmektedir. Bu durum aslında sendikaların neden gerekli olduğunu açık biçimde göstermektedir. Eğer örgütlenme bu kadar etkisiz olsaydı sermaye çevreleri sendikalardan bu kadar rahatsız olmazdı.

Bizim açımızdan sendikalar aynı zamanda demokrasi okuludur. İnsanlar sendikalarda tartışmayı, karar almayı, dayanışmayı ve ortak mücadeleyi öğrenirler. Bu nedenle güçlü sendikal hareketler yalnızca işçi haklarını değil, demokratik toplumsal kültürü de geliştirir. Tarihsel olarak bakıldığında otoriter yönetimlerin çoğu zaman önce sendikaları baskı altına almasının nedeni de budur.

Sonuç olarak sendikalar, emekçilerin ortak hak mücadelesinin en önemli araçlarından biridir. Daha eşit, daha özgür ve daha adil bir toplum hedefi açısından sendikal örgütlenme büyük önem taşımaktadır. İnsanların sendikalara üye olması yalnızca bireysel çıkar meselesi değil; emeğin sömürülmediği, insan onuruna yaraşır çalışma koşullarının bulunduğu bir toplum kurma mücadelesinin parçasıdır. Çünkü dayanışma olmadan hak kazanmak mümkün değildir ve tarih göstermiştir ki örgütlü emek, toplumsal değişimin en güçlü dinamiklerinden biridir.



İnsanlar Niçin Sendikalara Üye Olmalıdır?

Bireyselleşmenin ve "kendi başının çaresine bakma" kültürünün pompalandığı günümüzde, bir işçinin sendikaya üye olması politik bir tercihten öte, yaşamsal bir gerekliliktir.

Yalnızlığın Panzehiri: Kapitalizm işçiyi yalnızlaştırır ve meslektaşına karşı rekabet ettirir. Sendika ise dayanışmayı (solidarity) örgütler. "Ben" yerine "biz" diyebilmek, modern insanın yaşadığı yabancılaşmanın en büyük ilacıdır.

Hukuki ve Siyasi Koruma: Tek bir işçinin haksız işten çıkarmaya karşı mahkemelerde yıllarca mücadele etmesi zordur. Sendika, üyesine devasa bir hukuk ve uzman desteği sunar.

Siyaseti Belirleme Gücü: İşçiler sendikalarda örgütlenmediği sürece siyaset, sadece sermaye gruplarının lobicilik faaliyetleri arasında sıkışıp kalır. İşçi sınıfının taleplerinin meclise ve kamuoyuna taşınmasının tek yolu güçlü ve bağımsız sendikalardır.



Türkiye Gerçekliği ve "Sarı Sendikacılık" Eleştirisi

Bugün Türkiye’de sendikalaşma oranlarının düşüklüğü ve mevcut bazı yapıların "sarı sendika" (sermaye veya iktidar güdümlü sendika) niteliği taşıması, işçi sınıfının en büyük engellerinden biridir. Sosyalist bir bakış açısı, sadece herhangi bir sendikaya üye olmayı değil, sınıf bilinciyle hareket eden, taban demokrasisini işleten ve mücadeleci bir sendikacılığı savunur. İşçi, sendikasını sadece bir hizmet sağlayıcı olarak görmemeli; onu kendi öz örgütü olarak sahiplenmeli ve denetlemelidir.

Sonuç: Yarının Dünyasını İnşa Etmek

Sendikalar, sadece bugünün ücretlerini artırmak için değil, yarının özgür dünyasını kurmak için vardır. Üretimi gerçekleştirenlerin yönetimi de üstlenebileceği bir düzenin provası sendikalarda yapılır.

Eğer bir ülkede işçiler örgütsüzse, orada demokrasi sadece bir vitrin süsüdür. Bu nedenle; açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edilmemek, iş cinayetlerinde "fıtrat" denilerek geçiştirilmemek ve en önemlisi emeğin onurunu korumak için her işçinin sendikal saflarda yerini alması bir haktan öte, tarihsel bir sorumluluktur.

Unutulmamalıdır ki; örgütlü bir halkı hiçbir güç yenemez ve hak verilmez, ancak alınır.



Sendikal Kriz: Sınıfın Savunma Hattını Yeniden İnşa Etmek

Dünyada ve Türkiye’de sendikal hareket, neoliberalizmin 1980’lerden bu yana süregelen kuşatması altında tarihsel bir kriz yaşamaktadır. Bu kriz; sendikasızlaşma, güvencesizleşme ve sendikaların bürokratikleşerek "sarı" yapılara dönüşmesiyle karakterize olmaktadır. Sermayenin esnek çalışma modelleri ve dijital platform emeği (kuryeler, uzaktan çalışanlar) aracılığıyla işçi sınıfını atomize etmesi, geleneksel sendikacılığın zeminini sarsmıştır.

Krizin Anatomisi ve Çıkış Yolları

İşçi sınıfı perspektifinden bu krizden çıkış, sadece bir üye artırma stratejisi değil, bir sınıf pusulası değişimidir:

Bürokratik Sendikacılıktan Sınıf Sendikacılığına Geçiş: Mevcut krizin en büyük nedenlerinden biri, sendikaların devletle ve sermayeyle uzlaşan, sadece toplu iş sözleşmesi (TİS) dönemlerinde hatırlanan hantal yapılara dönüşmesidir. Çözüm, sendikaların taban demokrasisiyle yönetilmesi, profesyonel sendikacılığın sınırlandırılması ve karar süreçlerinin işçi meclislerine devredilmesidir.

Güvencesiz ve Preker Emeğin Örgütlenmesi: Sendikalar, sadece "mavi yaka" ve kadrolu işçiye odaklanan dar bakış açısını terk etmelidir. Taşeron işçiler, göçmenler, plaza çalışanları ve platform emekçileri örgütlenme stratejisinin merkezine konulmalıdır. Emekten, emekciden yana bir sendikacılık, parçalanmış emeği "ortak sınıf çıkarı" temelinde birleştirmelidir.

Ekonomizmden Siyasi Mücadeleye: Sendikalar sadece ücret pazarlığı yapan kurumlar değil, toplumsal yaşamın her alanına müdahale eden siyasi odaklardır. Barınma hakkından sağlık hizmetine, ekolojik yıkımdan toplumsal cinsiyet eşitliğine kadar her sorun sendikal mücadelenin parçası olmalıdır. Sınıf mücadelesi, işyeri duvarlarını aşarak toplumsallaşmalıdır.

Enternasyonalist Dayanışma: Sermaye küreselleşirken, emeğin direnişi ulusal sınırlara hapsolamaz. Çok uluslu şirketlere karşı uluslararası sendikal ağların kurulması ve küresel grev dalgalarının örgütlenmesi, krizden çıkışın olmazsa olmazıdır.

Eğitimde Çıkmaz Sokak: Piyasa Kıskacında Bir Hak Mücadelesi

Türkiye’de eğitim sisteminin temel sorunu, eğitimin kamusal bir hak olmaktan çıkarılıp piyasaya açılması, yani ticarileşme ve gericileşme kıskacına alınmasıdır. Bu durum, eğitimde fırsat eşitliğini tamamen yok etmiş; zengin çocuklarının "müşteri", yoksul çocuklarının ise ucuz iş gücü adayı (MESEM gibi projelerle) olduğu sınıfsal bir uçurum yaratmıştır.

Temel Sorun: Sınıfsal Ayrışma ve Niteliksizleşme

Eğitim, artık bir toplumsal hareketlilik aracı değil, sınıfsal statükoyu koruma mekanizmasıdır. Bizim bulundumuz yerden bakıldığında, eğitim sistemi sermayenin ihtiyaç duyduğu "uysal ve teknik donanımlı" işgücünü üretmek üzere dizayn edilmiştir.

Çözüm Önerileri: Eşit, Parasız, Bilimsel ve Anadilinde Eğitim

Eğitimin Kamusallaştırılması: Özel okulların ve vakıf üniversitelerinin yarattığı eşitsizliğe son verilmelidir. Eğitim, anaokulundan üniversiteye kadar tamamen parasız, nitelikli ve kamusal bir hizmet olarak sunulmalıdır. Bütçe, dini vakıflara veya özel okul teşviklerine değil, devlet okullarına ve öğrencilerin beslenme-barınma ihtiyaçlarına ayrılmalıdır.

Demokratik ve Bilimsel Müfredat: Müfredat, dini referanslardan ve piyasa odaklı yaklaşımlardan arındırılarak bilimsel, laik ve eleştirel düşünceyi temel almalıdır. Eğitim süreci, sınav odaklı bir "yarış" olmaktan çıkarılıp, insanın çok yönlü gelişimini hedefleyen bir sürece dönüştürülmelidir.

Eğitim Emekçilerinin Güvencesi: Öğretmenlik Meslek Kanunu gibi dayatmalara son verilmeli; ücretli-sözleşmeli öğretmenlik yerine güvenceli, kadrolu istihdam sağlanmalıdır. Eğitim emekçilerinin okul yönetiminde söz ve karar sahibi olduğu demokratik bir okul modeli inşa edilmelidir.

Üniversite Özerkliği: Üniversiteler, sermayenin Ar-Ge merkezleri değil, özgür bilimin ve toplumsal faydanın üretim alanları olmalıdır. Kayyum rektör uygulamalarına son verilmeli, üniversiteler tüm bileşenleri (öğrenciler, akademisyenler, personel) tarafından yönetilmelidir.

Sonuç olarak; hem sendikal kriz hem de eğitimdeki çöküş, kapitalizmin yarattığı yapısal krizlerin yansımasıdır. Çözüm, emeğin ve bilimin özgürleştiği başka bir dünya mücadelesinden geçmektedir.

Sevgili hocam değerli bilgileriniz için size teşekkür ediyorum. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin...