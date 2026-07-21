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Bahadır Özgür
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Haluk Levent’e onlarca daire verdiler! İşin içinden Sarallar ve AKP’li inşaatçı da çıktı

Haluk Levent ile ilgili soruşturmanın merkezinde şüpheli milyonlarca liralık para ve gayrimenkul trafiği bulunuyor.

MASAK raporuna göre gayrimenkul trafiği şöyle işlemiş:
Başaran Holding’in sahibi Hüseyin Başaran, Levent’in çalışanı Yeliz Kaya’ya, 22 gayrimenkul devrediyor. Kısa süre sonra bunlar da dahil toplam 68 gayrimenkul, Kaya üzerinden Esin Önder Çağlayan’a geçiyor.

Tarafların iddiası ise şu:

Başaran, 60 milyon dolar alacağı olduğunu ileri sürüyor ve “Dolandırıldım” diyor. Çağlayan ise 70 milyon dolar alacağına karşılık gayrimenkullerin kendisine devredildiğini ama değerlerinin 35 milyon dolar olduğunu iddia ediyor. O da “Dolandırıldım” diyor.

Doğru düzgün anlaşma yapmadan beyana dayalı devredilen gayrimenkuller, yüksek miktarlı borçlar gerçekten izaha muhtaç.

Lakin, MASAK raporunda başka izaha muhtaç olaylar da var!

Peki nedir onlar?

Biri Çerkezköy’de, diğeri Sakarya’da olan iki inşaat şirketinin de Yeliz Kaya’ya çok sayıda gayrimenkulü devretmesi.

Gelin gölgede kalan bu gayrimenkul trafiğinin de detaylara bakalım…

Esin Önder Çağlayan’a sorgusunda, Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi’nde, İstasyon Mahallesi’nde bulunan 1542 Ada 12 parseldeki 9 adet dairenin devri soruldu.

Dairelerin sahibi Power İnşaat. Tapular 22 Ekim 2025’te Kaya’ya geçti. 9 Şubat 2026 ve 12 Şubat 2026 tarihlerinde Power İnşaat’a, “Forest City D Blok 1-2-4-7-8-9-10-15-16 No’lu dairelerin ödemesi” notuyla Kaya’nın hesabından 21 milyon 850 bin lira para transferi yapıldı.
Kimin şirketi bu?

Çerkezköy’de kurulu olan Saral Gayrimenkul Yatırım LTD’nin adı değiştirilerek 2015’te Power İnşaat oldu. 2021 yılına kadar yönetiminde ‘Sarallar suç örgütü lideri’ olduğu ileri sürülen ve defalarca bu suçtan yargılanan İlyas Saral da vardı.

Haluk Levent’e onlarca daire verdiler! İşin içinden Sarallar ve AKP’li inşaatçı da çıktı - Resim : 1

Haluk Levent’e onlarca daire verdiler! İşin içinden Sarallar ve AKP’li inşaatçı da çıktı - Resim : 2

Geçen yıl İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Power İnşaat’ın da adı geçiyordu. İddianamede “Sarallar suç örgütü lideri İlyas Saral’ın, gayrimenkul faaliyetleri ile kara para akladığı” ileri sürülüyordu. İlyas Saral’ın sahibi olduğu Power İnşaat’tan sadece 2024 yılında 750 bin Euro ve 732 bin 400 dolar giriş olduğu, paranın başka hesaplara aktarıldıktan sonra nakit olarak çekildiği belirtiliyordu. Power İnşaat’tan gelen paraların hiçbir ticari faaliyet ile ilişkilendirilemediğine dikkat çekiliyordu.

Power İnşaat’ın Çerkezköy şubesi geçen yıl mart ayında kapatıldı. Şirketin yönetimi de İstanbul’da başka bir isme devredildi.

Haluk Levent’e onlarca daire verdiler! İşin içinden Sarallar ve AKP’li inşaatçı da çıktı - Resim : 3

Bence soruşturmanın önemli ayaklarından birisi burası.

Aynı şekilde neredeyse hiç üzerinde durulmayan bir başka yoğun gayrimenkul trafiği de Sakarya merkezli gerçekleşmiş. Yine MASAK raporunda görüyoruz.

Şimdi de ona bakalım…

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Esin Önder Çağlayan’dan sorgusunda Sakarya’daki bir şirketten Kaya’ya yapılan 24 adet gayrimenkulün devrini açıklaması istendi.

MASAK raporuna göre, Koçsu Yapı ile Yeliz Kaya arasındaki trafik de şu şekilde gerçekleşti:
7 Kasım 2025’te İstanbul’un Pendik ilçesindeki 10 adet taşınmaz, 10 Kasım 2025’te Koçsu Yapı, Sakarya’nın Geyve İlçesi’nde bulunan 2 adet taşınmaz ile dubleks 5 daire, Sakarya’nın Arifiye İlçesi’ndeki arsa, 10 Kasım 2025’te Sakarya Geyve’de bulunan 7 adet taşınmaz önce Yeliz Kaya’ya, oradan da Çağlayan’a devrediliyor. Çağlayan’dan sonra da farklı isimlere geçiyor.
Burada sorun, Koçsu Yapı ile Kaya arasındaki onca taşınmazın devrinde, bir tanesi hariç, hiç para trafiğinin olmaması. O da Arifiye’deki arsa. Kaya’dan, Kasım 2025’te Faruk Koç’a 5 seferde toplam 43 milyon 200 bin lira gönderildi. 2006 yılında da 10 milyon 157 bin lira daha transfer edildi.

Peki 24 mülkü devreden Koçsu Yapı’nın sahibi kim?

Hayat Su Sakarya bayisi ve inşaat işleri yapan aslen Çaykaralı olan Faruk Koç. İnşaat işlerinde jet hızıyla büyüdü. Koyu bir AKP’li.

Sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bilal Erdoğan’ın yanında görünen bir isim. Bunu da sosyal medyasında paylaşıyor zaten. Bazı yurtdışı gezilerine de katılıyor. Bakanları, milletvekillerini, valileri ziyaret ediyor. Bilal Erdoğan’ın ‘Etnospor’ etkinliklerine katılıyor.

Haluk Levent’e onlarca daire verdiler! İşin içinden Sarallar ve AKP’li inşaatçı da çıktı - Resim : 4


İşte AHBAP tartışmalarının, bahis kuponlarının gölgesinde kalan gayrimenkul trafikleri böyle. MASAK raporunda Haluk Levent ile borç ve gayrimenkul alışverişine giren çoğu kimse gözaltına alındı, ifadesine başvuruldu, bazıları tutuklandı.

Ama bazılarının sadece adı geçiyor. Ne soran ne soruşturan var. Bu da izaha muhtaç!

Haluk Levent Operasyon
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