Çocuklar için popüler bilim yayıncılığı neden hayati önemdedir?

“Çocuklar popüler bilim kitaplarıyla içinde yaşadıkları evreni anlamlandırabilir.”

TÜBİTAK MERAKLI MİNİK DERGİSİ eski yayın yönetmeni/bilim iletişimcisi Bilge Nur Pembegül ile popüler bilimin hayati önemini konuştuk.

“Popüler bilim” kavramını biraz açar mısınız? Popüler bilim denince ne anlamalıyız? Sizin popüler bilim yazarlığı yolculuğunuz nasıl başladı?

“Popüler” sözcüğü herkesçe tanınan, bilinen anlamına geliyor. Ancak bilimle yan yana geldiğinde bambaşka bir anlam kazanıyor. Popüler, Latince “halk, toplum” anlamına gelen “populus” sözcüğünden türemiş. Popüler bilim de bilimsel konuların halk tarafından anlaşılır bir biçimde açıklanması, anlatılması anlamına geliyor.

Bildiğiniz üzere, bilim insanları araştırmaları sonucunda elde ettikleri bilimsel bilgileri makalelerle kayıt altına alırlar. Ancak bunlar, çok sayıda bilimsel terim içeren akademik bir dille yazılır çoğunlukla. Bu nedenle de bilimsel konular halk için anlaşılması güç hatta göz korkutucu olabilir. Bilim insanları ve halk arasında bir köprüye ihtiyaç vardır. Bu köprüyü bilim iletişimcileri kurar. Onlar, karmaşık bilimsel verileri sadeleştirir, anlamı koruyarak herkesin ilgisini çekecek bir dile dönüştürür. Bu çabanın altında yatan düşünce şudur: Bilim herkes içindir.

Ben uzun yıllar TÜBİTAK Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerinde bilim iletişimcisi yani popüler bilim yazarı olarak çalıştım, ardından Meraklı Minik dergisinin yayın yönetmenliği görevini üstlendim. Bilimi çocuklara anlatmayı, o zamanlar TÜBİTAK’ta çalışan, bu dergilerin kurucuları olan çok değerli insanlardan öğrendim.

Neden popüler bilim kitapları yayımlıyoruz? Bilimsel bilgiyi herkese ulaştırmak neden önemli?

Günlük yaşamımızda farkında olarak ya da olmadan pek çok kararı bilimsel bilgiye dayanarak alıyoruz aslında. Sabah evden çıkmadan mont mu yoksa şort mu giyeceğimize bile meteoroloji biliminden yararlanarak yani hava durumu tahminlerine bakarak karar veriyoruz. Bilim, hepimizin yaşamını şekillendiriyor.

Bir arama motoruna İngilizce ya da Türkçe olarak “bilim” sözcüğünü yazıp arattığımızda ve ilgili görsellere göz attığımızda karşımıza hep aynı tablo çıkar: Deney tüpleri, beherler, petri kapları, DNA sarmalları… Halbuki bilim, yaygın olarak zannedildiği ve yerleştiği gibi salt bunlardan oluşmaz. Bilim, yalnızca laboratuvarlarda, mikroskoplarla ya da teleskoplarla yapılan bir uğraş değildir. Günlük yaşamımızda biz aslında her an bilimle iç içeyiz. İşte popüler bilim yayıncılarının en önemli amaçlarından biri de okurlara, bilimin günlük yaşamın bir parçası olduğunu hissettirmektir.

Bu yayınların diğer amacıysa toplumdaki bilim okuryazarı sayısını artırmak. Bilim okuryazarı olmak, toplum olarak önemli konularda uygun kararlar alabilmeyi sağlar. Örneğin iklim değişikliği konusunda bilimsel bilgilere sahip olunduğunda ulusal ya da uluslararası platformlarda bu konuda doğru kararlar alınması mümkün olabilir.

Daha da önemlisi bilim okuryazarı olduğumuzda yani temel bilimsel bilgileri anlayabildiğimizde yanlış bilginin çoğalmasının önüne geçebiliriz. Geçtiğimiz yıllarda çıkan orman yangınlarında bir grup insanın kızılçamları nasıl suçladığını hatırlarsanız. Kızılçamları yabancıların ülkemize diktiğini söyleyenler, hepsini söküp yerine zeytin ağacı dikmemiz gerektiğini söyleyenler oldu. Sayıca da az değillerdi. Bir bilim okuryazarı olduğumuzda kızılçamların insanlar henüz yokken bile yeryüzünde var olduğunu, ülkemizde doğal olarak yetişen bir tür olduğunu bilmemiz mümkün olabilir.

Popüler bilim kitaplarını diğer türdeki çocuk kitaplarından ayıran özellikleri neler?

Geçmişte ayrı bir başlık olarak bile değerlendirilmezken şimdilerde raflarda albenili kapaklarıyla okurlarına göz kırpan çok sayıda popüler bilim kitabından söz etmek mümkün.

Popüler bilim kitapları çocuğun içinde yaşadığı evreni anlamlandırmasını sağlar. Bu kitapların en önemli özelliği, yalnızca bilgi aktarmaması, bilgiyi keşfedilir hâle getirmesidir. Bu yayınlarda tasarım da en az metin kadar önemlidir. Okur, sayfayı çevirdiğinde yalnızca yazıyla değil, hareketli çizimlerle, şemalarla, infografiklerle görsel sürprizlerle karşılaşır. İrili ufaklı yazılar, yandan çıkan oklar, etraftan dolanan çizgiler, rengârenk, dolu dolu sayfalar, çizimlerin yanı sıra etkileyici fotoğraflar… Böylece çocuk, yalnızca okuyormuş gibi değil, keşfediyormuş gibi hisseder.

Karmaşık bilimsel konular kısa, anlaşılır ve çabuk sindirilebilir parçalara bölünerek anlatılır bu tür kitaplarda. Bunun aslında bir bakıma, yeni neslin değişen gereksinimlerini karşılama ihtiyacından doğduğunu söyleyebiliriz.

Bir de okurlarını şaşırtan, güldüren, meraklarını “gıdıklayan” tarafları var bu kitapların. Mevsimleri anlatan bir kitapta mesela şu bilgiyle karşılaşabilirsiniz: “Balarıları yazın kovanı serinletmek için kovanın girişine dizilip kanat çırparlar.” Böyle bir bilgiyle ilk kez karşılaşıp şaşırtıcı ya da komik bulmayan çocuk sayısının epey az olacağını düşünüyorum.

İşte bu yüzden de geleneksel yöntemlerle hazırlanmış kitapların bir adım ötesinden bize el sallayabildiği için popüler bilim yayıncılığının artık daha çok fark edildiğini söyleyebilirim.

Raflardaki popüler bilim kitaplarının çoğu, yabancı dillerden çeviri. Sizce çeviri popüler bilim kitaplarıyla doğrudan kendi dilimizde yazılmış eserler arasında nasıl bir fark var?

Aslında nitelikli çeviri eserleri dilimizde kazandırmak elbette şahane. Ancak raflardaki miktarı çok önemli. Çünkü çeviri popüler bilim kitabı sayısı gözle görülür şekilde arttığında bu sefer de önemli bir ilkeyi çiğnemiş oluyoruz: o da yakından uzağa ilkesi. Önce çocukları yakınlarındaki, tanıdıkları, bildikleri şeylerle tanıştırmaya başlayıp zamanla daha uzaktakilere doğru halkaları genişletmek gerektiğini hepimiz biliyoruz. Ama hangi çeviri popüler bilim kitabının kapağını kaldırsak kaldıralım hiçbirinde ülkemize özgü türler görmemiz mümkün olmuyor. Çeviri popüler bilim kitaplarındaki kelebeklerden söz edilen sayfalara bir göz attığınızda büyük olasılıkla kral kelebekleriyle karşılaşırsınız. Kral kelebekleri ABD’ye özgü bir tür. Bir çocuğun evinin yakınındaki parka gittiğinde görebileceği türlerden biri değil. Kral kelebekleri yerine kırlangıçkuyruk görebilirler, dikenkelebekleri ya da çokgözlü mavi görebilirler çevrelerinde. Eve gelip kitabının kapağını kaldırdığında da örneğin çokgözlü maviyle karşılaşması daha anlamlı olacaktır.

Kısacası çocukları ülkemize özgü türlerle tanıştırmak için, ülkemizde üretilen popüler bilim yayınlarının kapağını kaldırmak gerekiyor.

Peki kitabınız Küçük Bir Mucize nasıl bir eser? İçinde bilime dair örnekler var mı?

Küçük Bir Mucize bir ardıç ağacının yaşam döngüsünü anlatıyor. Ardıcın tohumlarının doğada kendiliğinden yayılıp çimlenmesi çok zordur. Hem tohum kabuğunun sert ve kalın olması hem de içerdiği bazı maddeler nedeniyle toprağa düşse ya da insan eliyle toprağa ekilse bile çimlenme imkânı bulamaz. Ancak bazı hayvanlar kozalaklarını yediğinde ve içindeki tohumlar onların sindirim sistemlerinden geçtiğinde çimlenebilmeye uygun hale geliyor. İşte bu nedenle ardıç tohumunun filizlenmesi MUCİZE gibi.

Bu öyküde de bir karatavuk bir ardıç kozalağını yiyor ve ardından kakasını yapıyor. Sonra bir alageyik bu kakanın üstüne basıyor. Geyik bu sahnede kakaya basarak içindeki tohumları toprağa ekmiş oluyor. Çok hayal kurarak da bir geyiğin bunu yaptığını kurgulamak mümkün olabilirdi ama bu sahne tamamen bilimsel bir makaleye dayanıyor. Özellikle büyük memeli hayvanların orman zeminine düşen tohumlara basarak tohumların toprakla buluşup çimlenmesine yardımcı olduklarını okuduğum bir makaleydi bu.

Kitabımda canlılardan söz ederken karatavuk, vaşak, porsuk, alageyik, bozayı, karakulak gibi tür adlarına yer vermeyi tercih ettim, çoğu popüler bilim kitabında olduğu gibi. Ancak dikkat ederseniz birçok çocuk kitabında kuş kuştur, ağaç ağaçtır. Tür adlarına yer verilmez genellikle.

Tohumdan filizlenip büyümeye başlamış olan ardıç bu süreç içinde bu hayvanlardan hayvanlardan kimine yuva oluyor, kimini avcısından saklıyor. Kimi için de haberleşme aracı görevi görüyor. Bir vaşağı patileriyle ardıcın gövdesine doğru uzanmış görüyoruz sayfaların birinde, bir süre sonra vaşağın kokusu ağaca siniyor. Ardından oradan geçen bozayı, gövdeye sinen vaşağın kokusunu alıyor ve ormanın başka yerinde yiyecek aramaya karar veriyor. Ardıç, vaşağın “Burada ben yaşıyorum, kendine yiyecek aramak için başka yer bulmalısın” mesajını bozayıya iletmiş oluyor.

Ağaçların önemini düşündüğümüzde akla ilk gelmeyen özelliklerini öne çıkarmak istedim bu kitapta. Örneğin bir ağaç, bazı canlılar için oyun alanı olabilir. Tıpkı çocuklar gibi birçok yavru hayvan da büyürken bol bol oyun oynar. Oyun oynarken -genellikle- annelerinden pek çok şey öğrenirler: uçmayı, koşmayı, sıçramayı, yiyecek aramayı, avlanmayı, saklanmayı... Bazıları da ağaçlara tırmanmayı… Küçük Bir Mucize’de ağaçlara tırmanmayı öğrenen yavru kızıl tilkilere de rastlamak mümkün.

Aslında bu kitap yalnızca bir ağacın yaşam döngüsü değil, doğadaki canlıların görünmez ipliklerle birbirine nasıl bağlı olduğunu anlatıyor bize.

Sevgili hocam değerli bilgileriniz için size teşekkür ediyorum.