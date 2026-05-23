Artık soru şu: "Ne yapmamalı?"

Yüzyıllar boyunca liderler, teorisyenler, siyasetçiler hep şunu sordu: “Ne Yapmalı?”

Bugünse artık kendimize şunu sormalıyız: “Ne Yapmamalı?”

Mesela; Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası “birlik” mesajı verdi:

“Gün; sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün; kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetiyle, sükûnetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür.”

Gelin el ele verelim, birlik olalım diyor KK.

Hayır!

Tam aksine.. Bugün “ayrışma” günüdür.

Kötüyle iyinin ayrışacağı gündür.

Yani soruya ilk cevap şu olmalı:

“Arkadan hançerleyenlerin elini sıkıp birlikte yürümeyeceğiz.”

Aslında küçük bir ayrıntı gibi.. Ama KK ve ekibinin gerçek DNA’sını göstermesi açısından önemli.

Mutlak butlan kararı sonrası, ilk atama basın sözcülüğüne yapıldı. Hem de CHP, Özel ve İmamoğlu düşmanlığı ile bilinen TGRT’den bir isimle. Atakan Sönmez’le!

“Ne yapmamalı” derken bu atamayı es geçemezdim. TGRT’den basın sözcüsü / danışmanı seçmemeli!!! Zira bu, arkadan hançerlemekle yetinmeyip bir de hançeri içerde kanırtarak çevirmek demek. Can yakmak.. CHP’lilerle alay etmek demek.

Zaten;

Ekmeleddin İhsanoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı ilan eden.. Abdullah Gül sevgisiyle bilinen ve hatta “sık sık görüşüp fikirlerinden istifade ettiğini” söyleyen.. Bugün herkesi kucaklıyormuş gibi görünen, oysa daha bir buçuk ay önce Cindoruk’un cenazesinde Özgür Özel’in yüzüne bile bakmadan geçip giden Kılıçdaroğlu değil miydi?

Neredeyse eksiksiz, elbette AKP dışındaki tüm partilerin eleştirdiği, karşı çıktığı mutlak butlan ile koltuğa oturmaya hazırlanıyor şimdi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun onayladığı kurultayla genel başkan koltuğuna oturan ve o günden bugüne Türkiye’de adeta fırtına estiren Özgür Özel ne diyor peki:

“Buradan bütün Türkiye’ye ve dünyaya ilan ediyorum ki bugün, şu andan itibaren tehlike ortadan kalkana kadar ve yeniden Cumhuriyet Halk Partisi’ni kimin yöneteceğine AK Parti’nin yargı kolları değil, Cumhuriyet Halk Partililer karar verene kadar bu binadayım, odamdayım, hiçbir yere gitmiyorum. Bu bir mücadeledir ancak bu ne Özgür Özel'in kişisel mücadelesidir ne benim arkamda yüzü size dönük, değişimin mimarlarının kendi kişisel ikbal mücadeleleridir. Biz bize teklif edilen rahat, konforlu, ebedî muhalefet koltuklarını reddediyoruz; iktidar olma azmiyle majestelerinin muhalefeti olmayı reddediyoruz, sarayın muhalefeti olmadık, olmayacağız..”

Evet. Şuraya büyük harflerle not edelim:

“Majestelerinin muhalefeti olmamalı. ne pahasına olursa olsun bunu reddetmeli...”

Yapılması gereken elbette, Özgür Özel’in genel merkez binasının önünde toplanan gençlerin sloganlarına erdiği yanıtla, tam aksi olmalı:



“Meydanların gücünü göreceksiniz. Sessiz çoğunluğun sesini duyacaksınız; gerekirse hayatı durduracağız, gerekirse tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız ama teslim olmayacağız. Buradan sonra olacak hiçbir şeyin sorumlusu ben değilim, sorumlusu bu darbecilerdir. Tek kural, tek istek haklıyken haksız çıkmamaktır. Onun için güvenlik güçlerine karşı ya da çevredeki herkese karşı saygımızı koruyarak ama kanunsuz emre de haksız bariyerlere de önümüze çıkan engellere de asla takılmayarak yürüyeceğiz."



“YARGI KARARINA SAYGI MI!”

Ne yapmamalı derken, aslında ilk sıraya koymam gerekirdi:

CHP’yi önce içi boş iddialarla yıpratıp sonra da mutlak butlan kararı gelince “Canım yatağı kararına saygı gösterilmeli” denmemeli.

Bu iktidar değil mi Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan.. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni yıllarca oyalayıp verdiği kararları uygulamayan..

Anayasal bir kurum olan Yüksek Seçim Kurulu’nun onayladığı kurultayı bir asliye hukuk mahkemesine bozdurtan..

Bunlara “bağımsız yargı kararı” denemez.. Denmemeli!

Denmesi gerekeni sadece CHP’nin değil siyaset sahnesinin “Hikmet abisi”, CHP’nin eski genel başkanı Hikmet Çetin söyledi:



“Bu hukuk ve mantık dışı kararla delegenin, milletin iradesine bir kez daha darbe vurulmuştur.. Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanındayız. Başkalarının bir hesabı varsa milletin de bir hesabı vardır."



Evet! Unutmamalı!