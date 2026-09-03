Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü evlendi

Yaklaşık iki yıldır birlikte olan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, ilişkilerini nikah masasına taşıdı. Çift, İzmir’in Çeşme ilçesinde düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Nikahın ardından Bastık ve Tütüncü, mutluluk gözyaşlarına hakim olamadı.

Çiftin bu özel gününde aileleri ve yakın arkadaşları da yanlarında oldu. Düğüne katılan davetliler, Bastık ve Tütüncü’nün mutluluğuna ortak olurken, geceden renkli görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.

Bastık ve Tütüncü, gelin arabası olarak ise klasik model, üstü açık bir otomobil tercih etti.

“İLK KEZ NİKAHTA KARŞI KARŞIYA GELDİK”

Habertürk’ün haberine göre, nikah öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift, düğün heyecanlarını ve hazırlık sürecini anlattı.

Zeynep Bastık, gelinlik ve damatlık konusunda birbirlerine sürpriz yaptıklarını ve nikah öncesinde birbirlerini bu kıyafetlerle görmediklerini açıkladı.

Bastık, “Serkay'la ne provalarda ne de başka bir yerde gelinlik ve damatlıkla birbirimizi gördük. İlk kez nikâh kıyılırken karşı karşıya geldik” dedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Nikah sırasında duygusal anlar yaşayan Zeynep Bastık, özellikle anne ve babasının gözyaşlarının kendisini de etkilediğini söyledi.

Ünlü şarkıcı, nikah sırasında gözlerinin dolduğunu belirterek, “Annem ve babam ağlayınca ben de kendimi tutamadım” ifadelerini kullandı.