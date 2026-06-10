Zafer Algöz’den Ozan Güven’e destek! 'Çok ayıp ettiler'

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan ünlü oyuncu Ozan Güven, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de gittiği bir mekandan kadınların "Failler dışarı" sloganları eşliğinde kovulmuştu.

Yaşananların ardından Güven'in yakın dostu Zafer Algöz ilk kez konuştu.

"İYİ TUTMUŞ KENDİNİ"

Görüntüleri izlediğini söyleyen Zafer Algöz, şu ifadeleri kullandı:

"Bence çok ayıp ettiler. Çünkü hiç kimsenin kalkıp bir başkasını, yargının üstünde kendini görüp yargılaması, toplumun içerisinde böyle kalkıp konuşması bir kere çok hoş değil. Ozan orada çok beyefendilik göstermiş, kendisini yürekten kutluyorum. Ben olsam ben daha farklı bir tepki gösterebilirdim yani. İyi tutmuş kendini."

Magazin News'in paylaştığı görüntülere göre, muhabirin "Siz konuştunuz mu daha sonra, görüşüyor musunuz?" soruna da yanıt veren Algöz, "Arada hep telefonla konuşuyoruz, hal hatır soruyoruz birbirimize" dedi.

"O ÇOK MODA OLDU TÜRKİYE'DE"

Algöz, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

"Özellikle sosyal medyada karşınıza geçtiği zaman iki cümle edemeyecek adamlar, durup dururken sosyal medyadan böyle ağzına geleni yazıyor. O çok moda oldu Türkiye'de. Herkes kendini avukat ya da hakim zannediyor ya da bir konuda çok bilgili zannediyor kendini. Artık alıştık onlara."

NE OLMUŞTU?

Deniz Bulutsuz, 13 Haziran 2020 tarihinde Ozan Güven’in kendisini darp ettiğini öne sürerek suç duyurusunda bulunmuş, Güven ise iddiaları reddederek karşı şikayetçi olmuştu. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava geçtiğimiz dönemde sonuçlanmış ve mahkeme, Ozan Güven’i Bulutsuz'a yönelik “kasten yaralama” suçundan hapis cezasına çarptırmıştı.

Güven, “hakaret” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamalarından beraat ederken, Deniz Bulutsuz hakkında açılan “basit yaralama” davası da beraatle sonuçlanmıştı. Daha sonra dosyayı inceleyen istinaf mahkemesi yerel mahkemenin kararını onayladı ve Ozan Güven hakkında verilen hapis cezası kesinleşti.