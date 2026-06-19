YouTube konseri İranlı sanatçının başına dert oldu: Mahkemenin kararı tepki çekti!

İran’da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Parasto Ahmadi çevrimiçi konserinin gündeme gelmesiyle dikkatleri üzerine çekti. 2024 yılında YouTube’da yayınlanan performansı gerekçe gösterilerek İranlı sanatçıya ve ekibine 74 kırbaç cezası verildi.

Kum eyaleti ceza mahkemesi Ahmadi'ye internette “müstehcen ve ahlaka aykırı içerik” üretmek ve yayınlamak da dahil olmak üzere kamu ahlakını zedeleme gibi çeşitli suçlar gerekçesiyle sanatçıyı ve ekibini kırbaç cezasının yanı sıra, iki yıl yurt dışına çıkış yasağı ve iki yıl boyunca sanatsal faaliyetlerde bulunmaktan men cezasına çarptırdı.

İranlı aktivistler için bir hukuki danışmanlık merkezi olan Dadban’da insan hakları avukatı olarak görev yapan Moein Khazaeli ise kararın yasal dayanaktan yoksun olduğunu belirtti.

Ünlü sanatçı daha önce de 2024 yılının Aralık ayında başörtüsü takmadan gerçekleştirdiği çevrimiçi konserle ülke gündeminde yer almıştı. Ahmedi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülke gündeminden uzun süre düşmeyen ve sosyal medyada milyonlarca kez tıklanan konseri için; "Ben, Parastoo, sevdiğim insanlar için şarkı söylemek isteyen kız. Bu, derinden taptığım topraklar için göz ardı edemeyeceğim bir haktır.' ifadelerini kullandığı bir mesaj yayınlamıştı.