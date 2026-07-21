Yoğun bakımdan çıkmıştı... Murat Cemcir sağlık durumunu paylaştı

Evinde rahatsızlanmasıın ardından hastaneye kaldırılan ve üç gün yoğun bakımda tedavi gören oyuncu Murat Cemcir yaşadığı zorlu süreci ilk kez anlattı.

Aylar önce sağlık sorunlarının ardından ilk kez bir davette görüntülenen Murat Cemcir basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cemcir’in o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü oyuncu yaşadığı zorlu süreci, “ Direkten döndüm” diyerek özetledi. Sağlık durumunun iyi olduğunun altını çizen. Cemcir, yeni bir proje ekranlara döneceğini de belirtti.

İç kanama geçirdiği belirlenen Murat Cemcir, acil müdahalenin ardından yoğun bakıma alınarak üç gün boyunca tedavi görmüştü. Ünlü oyuncu tedavi sürecini şu sözlerle anlattı:

“Sıkıntılı bir dönem geçirdim ama şimdi çok iyiyim, çok şükür. Ailemle ve arkadaşlarımla bu süreci atlattım. Direkten döndüm. Dua eden herkese çok teşekkür ediyorum”

YENİ PROJELERLE EKRANA DÖNECEK

Sağlık sorunları nedeniyle bir süre ekranlardan olan Murat Cemcir hayranlarının sevindirecek gelişmeyi de paylaştı. Başarılı oyuncu yeni bir dizi projesi ile yeniden setlere çıkmaya hazırlandığını duyurdu.