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Yoğun bakımdaki şarkıcı Nev'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

Yoğun bakımda tedavi gören şarkıcı Nev'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Menajeri İlker Ercan, sanatçının solunum cihazından ayrıldığını ve iyileşme eğiliminde olduğunu açıkladı.

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Yoğun bakımdaki şarkıcı Nev'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

2000'li yıllara şarkılarıyla damga vuran 57 yaşındaki ünlü şarkıcı Nev'in sağlık durumu hakkında menajerinden yeni açıklama geldi.

Ünlü şarkıcı Nev, 3 Eylül'de bilinç kaybı yaşaması üzerine Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine götürülmüştü.

İlk müdahalenin ardından entübe edilen Nev, yapılan tetkiklerde çoklu organ yetmezliği tespit edilmesi üzerine yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı.

Yoğun bakımdaki şarkıcı Nev'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! - Resim : 1

SOLUNUM CİHAZINDAN AYRILDI

Habertürk'ün haberine göre, tedavisine devam edilen Nev'den bu kez sevindiren bir haber geldi. Sanatçının menajeri İlker Ercan, Nev'in solunum cihazından ayrıldığını açıkladı.

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Ercan, doktorlardan aldığı bilgilere göre sanatçının iyileşme eğiliminde olduğunu belirterek, Nev'in iki gün içinde yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınmasının beklendiğini söyledi.

Yoğun bakımdaki şarkıcı Nev'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! - Resim : 3

Sanatçının tedavisi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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