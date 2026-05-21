Yoğun bakıma alınan Haluk Levent'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama!

Eskişehir Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Haluk Levent, konser sonrasında AFAD ile yapacağı toplantı için dün yola çıktı. Yolculuk sırasında fenalaşan ünlü şarkıcı, hastaneye kaldırıldı.

Mide kanaması geçirdiği belirlenen Levent, yoğun bakıma alındı. 57 yaşındaki şarkıcının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Habertürk'ün haberine göre, Haluk Levent'in başkanı olduğu AHBAP Derneği, açıklamada bulunarak sağlık durumunun kontrol altında olduğunu söyledi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Haluk Levent'in sağlık durumuyla ilgili çeşitli haberler ve paylaşımlar gündeme gelmektedir. Sürecin takip edildiğini ve sağlık durumunun kontrol altında olduğunu sizlerle paylaşmak isteriz. Tarafımıza ulaşan net ve güncel bilgiler doğrultusunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Şu an için resmî kaynaklar dışındaki paylaşımlara karşı dikkatli olunmasını rica eder, genel başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."