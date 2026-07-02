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Halk TV Magazin Yeşilçam'ın usta ismi öğle namazı beklenmeden defnedildi! Sevenleri cenazeye yetişemedi

Yeşilçam'ın usta ismi öğle namazı beklenmeden defnedildi! Sevenleri cenazeye yetişemedi

Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Kamuran İnselel, Alanya'da son yolculuğuna uğurlandı. Usta ismin öğle namazı beklenmeden defnedilmesi nedeniyle yakınları ve sanat camiasındaki dostları törene katılamadı.

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Yeşilçam'ın usta ismi öğle namazı beklenmeden defnedildi! Sevenleri cenazeye yetişemedi

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kamuran İnselel, 1 Temmuz'da hayatını kaybetti. Alanya'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanan 88 yaşındaki usta oyuncunun defin işlemlerinin, ölüm haberi kamuoyuna duyurulmadan önce tamamlanması dikkat çekti. Bu nedenle yakınları, sanat camiasındaki dostları ve sevenlerinin büyük bölümünün cenazeye katılamadığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Kamuran İnselel için aynı gün saat 11.00'de Alanya'daki Cikcilli Belediye Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Defin işlemleri kısa sürede tamamlanırken, oyuncunun vefat haberi ise cenazenin ardından sevenlerine ulaştı.

Yeşilçam'ın usta ismi öğle namazı beklenmeden defnedildi! Sevenleri cenazeye yetişemedi - Resim : 1

Yeşilçam'ın usta ismi hayatını kaybetti! Kadir İnanır'ın rol arkadaşıydıYeşilçam'ın usta ismi hayatını kaybetti! Kadir İnanır'ın rol arkadaşıydı

"NEDEN ÖĞLE NAMAZI BİLE BEKLENMEDEN APAR TOPAR TOPRAĞA VERİLDİ?"

Gazeteci Onur Akay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda defin sürecinin hızına dikkat çekti. Akay, "Mekânı cennet olsun ama neden öğle namazı bile beklenmeden apar topar toprağa verildi? Kadir İnanır'ın da rol arkadaşıydı. Sevenleri cenazesine katılmak istemez miydi?" ifadelerini kullanarak durumu eleştirdi.

Kamuran İnselel, 1981 yapımı Kırık Bir Aşk Hikâyesi filminde Kadir İnanır ile aynı kadroda yer almıştı.

Yeşilçam'ın usta ismi öğle namazı beklenmeden defnedildi! Sevenleri cenazeye yetişemedi - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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