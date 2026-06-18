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Halk TV Magazin Yeşilçam'ın efsane ismi son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti

Yeşilçam'ın efsane ismi son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti

Türk sinemasının efsane isimleri arasında yer alan Gülşen Bubikoğlu’nun son hali sevenlerini şaşırttı.

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Yeşilçam'ın efsane ismi son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti

''Ah Nerede'', ''Gırgıriye'', ''Alev Alev'' ve ''Yaz Bekarı'', '' Ayrı Dünyalar'', ''Vahşi Gelin'' gibi hafızalara kazınan unutulmaz filmlerle, Türk halkının gönlünde yer etmeyi başaran Gülşen Bubikoğlu son paylaşımıyla dikkatleri üzerinde topladı.

KARİYERİNE 50'DEN FAZLA FİLM SIĞDIRDI

Tarık Akan gibi ünlü isimlerle başrolü paylaştığı 50’den fazla Yeşilçam yapımıyla Türk halkının gönlünde yer alan usta isim, uzun bir süredir kameralardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih ediyor. Buna rağmen 71 yaşındaki Bubikoğlu'nun sosyal medya paylaşımları hayranları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Yeşilçam'ın efsane ismi son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti - Resim : 1

Ünlü sanatçının ilerleyen yaşına rağmen yıllara meydan okuyan güzelliği övgü dolu yorumları üzerine çekiyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Bubikoğlu'nun ınstagram platformunda 97 bin takipçisi bulunuyor. Son paylaşımıyla yazı getirdiğini belli eden Yeşilçam yıldızının samimi gülümsemesi hayranlarından tam not aldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Yeşilçam Gülşen
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