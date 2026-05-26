Kariyeri boyunca Türkan Şoray, Tarık Akan ve Kemal Sunal gibi isimlerle aynı projelerde yer alan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Saadet Gürses, içinde bulunduğu maddi zorluklar nedeniyle bir kez daha yardım çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından 'bu son videom olacak' diyerek bir video paylaşan Gürses, sevenlerine seslendi:

"Bu sizlerle iletişim kuracağım son videom olacak. Çünkü artık çok yoruldum. Bugüne kadar beni farklı hikayelerle, farklı yüzlerle tanıdınız. Bazen güldürdüm, bazen ağlattım ama hayat kameralar kapandığında, ışıklar söndüğünde başlayan o gerçek hikayeden ibaretmiş. İşte o hikaye başladığında yanınızda maalesef kimseleri bulamıyorsunuz."

Kendi imkanlarıyla 500 adet kitap bastırdığını söyleyen Gürses, "Gelin bu yolculukta elimden tutun" ifadelerini kullandı.

KANSERE YAKALANMIŞTI

Yeşilçam'da yaklaşık 200 filmde yer alan Saadet Gürses, 1997 yılında cilt kanserine yakalanmış, yaklaşık 7 yıl süren tedavinin ardından hastalığı yenmeyi başarmıştı.