Yeraltı dizisinde beklenmedik veda! Ünlü oyuncu ayrılıyor

Çarşamba akşamları ekrana gelen Yeraltı dizisinden bir ayrılık haberi gelirken, sezon finali tarihi de belli oldu.

Murat Öztürk’ün yönettiği ve Berna Aruz’un senaryosunu kaleme aldığı Yeraltı dizisi, 20 Mayıs’ta yayınlanacak olan 16. bölümüyle sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sezon finalinde kritik bir ayrılık da yaşanacak.

CEMAL HÜNAL VEDA EDECEK

Hikayenin önemli karakterlerinden biri olan ünlü oyuncu Cemal Hünal sezon finalinde ekibe veda edecek.

Diziye sonradan dahil olan ve "Kartal" karakterine hayat veren ünlü oyuncunun sarsıcı bir şekilde projeden ayrılacağı belirtildi.

Hünal'ın kadrosundan ayrılacağı Yeraltı dizisinde, Uraz Kaygılaroğlu, Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Sümeyye Aydoğan gibi ünlü isimler yer alıyor.