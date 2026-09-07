Yeni James Bond belli oldu mu? Ünlü oyuncu "Onu seçtiler" diyerek açıkladı

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Ancak bu sözlerin, Lowden'ın resmi olarak yeni James Bond seçildiği anlamına gelmediği belirtiliyor. Çünkü Amazon MGM şu ana kadar oyuncunun adını doğrulamadı. Dolayısıyla Lowden'ın 007 olup olmadığı henüz resmen kesinleşmiş değil.