Yeni James Bond belli oldu mu? Ünlü oyuncu "Onu seçtiler" diyerek açıkladı
Yeni James Bond filminde başrolde yer alacak isim için heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncu Gary Oldman, rol için kararın verildiğini söyleyerek “Onu seçtiler” dedi.
James Bond rolü için aylardır süren oyuncu arayışında heyecanı artıran bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncu Gary Oldman, yeni 007'nin seçildiğini öne sürerken, gözler yeniden adaylar arasındaki bir isme çevrildi.
Daniel Craig'in ardından James Bond karakterini kimin canlandıracağı uzun süredir Hollywood'un en büyük merak konularından biri.
Amazon MGM'nin yürüttüğü oyuncu seçiminde şimdiye kadar birçok ünlü isim gündeme geldi. Callum Turner, Jacob Elordi, Aaron Taylor-Johnson, Harris Dickinson ve Jack Lowden gibi oyuncular 007 rolü için adı öne çıkan isimler arasında yer aldı.
Son dönemde Jack Lowden ismi ise yarışın en güçlü adayları arasında gösterilmeye başlandı. İngiliz televizyoncu Richard Osman da ağustos ayında sektörden duyduğu ismin Jack Lowden olduğunu söylemiş ve oyuncunun rol için ciddi biçimde değerlendirildiğini belirtmişti.
Lowden'ın Slow Horses dizisindeki rol arkadaşı Gary Oldman, The Morning Show programına yaptığı açıklamada yeni James Bond'un seçildiğini söyledi. Oldman, “Onu seçtiler. Kararlarını verdiler ama henüz açıklamadılar” ifadelerini kullandı.
Ancak bu sözlerin, Lowden'ın resmi olarak yeni James Bond seçildiği anlamına gelmediği belirtiliyor. Çünkü Amazon MGM şu ana kadar oyuncunun adını doğrulamadı. Dolayısıyla Lowden'ın 007 olup olmadığı henüz resmen kesinleşmiş değil.
Yeni James Bond filminin yönetmenliğini Denis Villeneuve üstlenecek. Senaryo ise Peaky Blindersın yaratıcısı Steven Knight tarafından kaleme alınıyor.
Amazon MGM'nin resmi açıklaması gelene kadar Bond hayranlarının meraklı bekleyişi sürecek. Gary Oldman'ın sözleri ise Jack Lowden hakkındaki iddiaları yeniden alevlendirmiş durumda.