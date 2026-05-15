Yeni James Bond arayışı resmen başladı! Efsane rol için büyük yarış
Daniel Craig'in ardından James Bond'u canlandıracak ismin belirlenmesi için oyuncu seçme süreci resmen başladı. Efsane rol için Hollywood’un önde gelen isimleri arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.
2021 yapımı No Time to Die ile Bond rolüne veda eden Daniel Craig’in ardından, yeni James Bond için oyuncu seçimi sürecinin resmen başladığı açıklandı.
Amazon MGM Studios tarafından yapılan açıklamada, "Yeni James Bond’u bulma çalışmaları sürüyor" ifadelerine yer verildi.
Variety’nin haberine göre, yeni James Bond’un başrol oyuncusu için yürütülen süreci, “Star Wars” ve “Jurassic Park” gibi yapımlarda görev alan ünlü cast direktörü Nina Gold yönetiyor.
JAMES BOND ROLÜ İÇİN ADAYLAR
Yeni James Bond için adı geçen isimler arasında dikkat çeken oyuncular bulunuyor:
- Callum Turner
- Jacob Elordi
- Harris Dickinson
- Henry Cavill
- Aaron Taylor-Johnson
- Theo James
26. resmi Bond filmi olacak olan bir sonraki filmin oyuncu kadrosu, konusu veya vizyon tarihiyle ilgili henüz hiçbir detay açıklanmadı.
