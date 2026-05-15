Yeni James Bond arayışı resmen başladı! Efsane rol için büyük yarış

2021 yapımı No Time to Die ile Bond rolüne veda eden Daniel Craig’in ardından, yeni James Bond için oyuncu seçimi sürecinin resmen başladığı açıklandı.

Amazon MGM Studios tarafından yapılan açıklamada, "Yeni James Bond’u bulma çalışmaları sürüyor" ifadelerine yer verildi.

Variety’nin haberine göre, yeni James Bond’un başrol oyuncusu için yürütülen süreci, “Star Wars” ve “Jurassic Park” gibi yapımlarda görev alan ünlü cast direktörü Nina Gold yönetiyor.

JAMES BOND ROLÜ İÇİN ADAYLAR

Yeni James Bond için adı geçen isimler arasında dikkat çeken oyuncular bulunuyor:

Callum Turner

Jacob Elordi

Harris Dickinson

Henry Cavill

Aaron Taylor-Johnson

Theo James

26. resmi Bond filmi olacak olan bir sonraki filmin oyuncu kadrosu, konusu veya vizyon tarihiyle ilgili henüz hiçbir detay açıklanmadı.