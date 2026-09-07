Halk TV Magazin Yeni Erol Taş belli oldu: Kızılcık Şerbeti'nden çıktı imzayı attı

Yeni Erol Taş belli oldu: Kızılcık Şerbeti'nden çıktı imzayı attı Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan ünlü oyuncu, Susuz Yaz dizisi için imzayı attı. Dizinin 1963'te çekilen film versiyonunda Erol Taş tarafından canlandırılan rolün sahibi belli oldu.

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