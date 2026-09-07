Yeni Erol Taş belli oldu: Kızılcık Şerbeti'nden çıktı imzayı attı
Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan ünlü oyuncu, Susuz Yaz dizisi için imzayı attı. Dizinin 1963'te çekilen film versiyonunda Erol Taş tarafından canlandırılan rolün sahibi belli oldu.
Necati Cumalı'nın eserinden uyarlanan “Susuz Yaz” dizisinin oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Mert Ramazan Demir'in hayat vereceği Osman karakterinin abisi Hasan'ı canlandıracak isim de belli oldu.
Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan “Susuz Yaz”, bu kez dizi formatıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden uyarlanan ve Ay Yapım imzası taşıyan projede başrollerden biri daha netleşti.
Yeni dizide Mert Ramazan Demir, Osman karakterine hayat verecek. Osman'ın ağabeyi Hasan rolü ise hikayenin önemli karakterlerinden biri olarak öne çıkacak.
Söz konusu karakter, Metin Erksan'ın 1963 yılında beyazperdeye taşıdığı “Susuz Yaz”da Türk sinemasının usta oyuncusu Erol Taş tarafından canlandırılmıştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, “Susuz Yaz”ın yeni Hasan'ı Batuhan Bozkurt Yüzgüleç oldu.
“Kızıl Goncalar” ve “Kızılcık Şerbeti”ndeki performanslarıyla dikkat çeken oyuncu, son olarak Gülse Birsel'in “2 Aile Arasında” projesinde rol almıştı.
Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, “Kızılcık Şerbeti” dizisine 14 Kasım 2025'te yayınlanan 113. bölümle veda etmişti.
Oyuncunun yeni adresinin “Susuz Yaz” olacağı öğrenildi.
Metin Erksan'ın yönettiği 1963 yapımı “Susuz Yaz”, Necati Cumalı'nın 1962'de yayımlanan aynı adlı hikayesinden sinemaya uyarlanmıştı.
Filmde, Erol Taş, Hülya Koçyiğit ve filmin yapımcılığını da üstlenen Ulvi Doğan başrolleri paylaşmıştı.