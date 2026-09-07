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Halk TV Magazin Yeni Erol Taş belli oldu: Kızılcık Şerbeti'nden çıktı imzayı attı

Yeni Erol Taş belli oldu: Kızılcık Şerbeti'nden çıktı imzayı attı

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan ünlü oyuncu, Susuz Yaz dizisi için imzayı attı. Dizinin 1963'te çekilen film versiyonunda Erol Taş tarafından canlandırılan rolün sahibi belli oldu.

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Yeni Erol Taş belli oldu: Kızılcık Şerbeti'nden çıktı imzayı attı - Fotoğraf: 1
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Necati Cumalı'nın eserinden uyarlanan “Susuz Yaz” dizisinin oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Mert Ramazan Demir'in hayat vereceği Osman karakterinin abisi Hasan'ı canlandıracak isim de belli oldu.

Yeni Erol Taş belli oldu: Kızılcık Şerbeti'nden çıktı imzayı attı - Fotoğraf: 2
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Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan “Susuz Yaz”, bu kez dizi formatıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden uyarlanan ve Ay Yapım imzası taşıyan projede başrollerden biri daha netleşti.

Yeni Erol Taş belli oldu: Kızılcık Şerbeti'nden çıktı imzayı attı - Fotoğraf: 3
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Yeni dizide Mert Ramazan Demir, Osman karakterine hayat verecek. Osman'ın ağabeyi Hasan rolü ise hikayenin önemli karakterlerinden biri olarak öne çıkacak.

Söz konusu karakter, Metin Erksan'ın 1963 yılında beyazperdeye taşıdığı “Susuz Yaz”da Türk sinemasının usta oyuncusu Erol Taş tarafından canlandırılmıştı.

Yeni Erol Taş belli oldu: Kızılcık Şerbeti'nden çıktı imzayı attı - Fotoğraf: 4
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, “Susuz Yaz”ın yeni Hasan'ı Batuhan Bozkurt Yüzgüleç oldu.

“Kızıl Goncalar” ve “Kızılcık Şerbeti”ndeki performanslarıyla dikkat çeken oyuncu, son olarak Gülse Birsel'in “2 Aile Arasında” projesinde rol almıştı.

Yeni Erol Taş belli oldu: Kızılcık Şerbeti'nden çıktı imzayı attı - Fotoğraf: 5
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Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, “Kızılcık Şerbeti” dizisine 14 Kasım 2025'te yayınlanan 113. bölümle veda etmişti.

Oyuncunun yeni adresinin “Susuz Yaz” olacağı öğrenildi.

Yeni Erol Taş belli oldu: Kızılcık Şerbeti'nden çıktı imzayı attı - Fotoğraf: 6
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Metin Erksan'ın yönettiği 1963 yapımı “Susuz Yaz”, Necati Cumalı'nın 1962'de yayımlanan aynı adlı hikayesinden sinemaya uyarlanmıştı.

Filmde, Erol Taş, Hülya Koçyiğit ve filmin yapımcılığını da üstlenen Ulvi Doğan başrolleri paylaşmıştı.

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