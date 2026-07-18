Yavuz Bingöl hastalığını açıkladı! Acil ameliyat kararı sonrası sağlık durumunu paylaştı

Malatya’da sahne alması planlanan ünlü müzisyen Yavuz Bingöl sağlık sorunları nedeniyle konserini iptal etti. Konser öncesinde yayımladığı videoda acil ameliyat olması gerektiğini açıklayan 61 yaşındaki sanatçı, yaptığı başka bir açıklamayla da hastalığına ilişkin detaylı bilgi verdi.

‘’PAZARTESİ GÜNÜ ACİL AMELİYAT OLMAM GEREKİYOR’’



Malatyalı hayranlarına seslenen Bingöl, sosyal medyadan yayınladığı videoda şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili Malatyalı hemşerilerim, sağlık nedenlerimden dolayı yarınki konsere katılamıyorum. İnşallah başka bir sefere telafi edeceğiz. Pazartesi günü acil ameliyat olmam gerekiyor; doktorum uçağa binmeme izin vermedi. Önümüzdeki aylarda tekrar görüşmek üzere.”

“Acil ameliyat” açıklamasının ardından çok sayıda geçmiş olsun mesajı alan Yavuz Bingöl, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın hemen ardından sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, hastalığına ilişkin detaylara yer verdiği bir paylaşım daha yaptı.

‘’SADECE SAFRA KESEMDE BİR PROBLEM VAR’’

Bingöl açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlar çektiğim videodan sonra arayan arayana. Çok şükür, önemli bir şeyim yok. Sadece safra kesemde bir problem var. Onu da ay sonu ya da ağustos başı gibi ameliyatla aldıracağım. Ama çok önemli bir şeyim yok. Arayan soran herkese çok teşekkür ediyorum. İyiyim, huzurluyum. Sadece doktorum uçağa binmeme izin vermediği için Malatya konserine gidemedim."