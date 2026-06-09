Yasemin Yalçın'ın eşi İlyas İlbey'den üzen haber! Kızı açıkladı

Usta oyuncu Yasemin Yalçın’ın eşi, Türkiye’nin ünlü tiyatro sanatçılarından İlyas İlbey’in sağlık durumuna ilişkin gelen haberler sevenlerini üzdü. 74 yaşındaki usta sanatçının bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenildi.

Yapılan tetkikler sonucunda İlyas İlbey’in böbreğinde tümör tespit edildiği açıklandı. Usta sanatçının vakit kaybedilmeden hastaneye yatırıldığı ve tedavi sürecine alındığı belirtildi.

KIZI DUA İSTEDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Sözcü’ye konuşan İlyas İlbey ve Yasemin Yalçın çiftinin kızları Eylül İlbey, babasının tedavisinin devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Hala hastanedeyiz, tamamen toparlayana kadar da kalacağız. İnşallah her şey yoluna girecek.”

İlbey, usta sanatçının sevenlerinden dua istedi.

Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey çifti, bir döneme damga vuran İnce İnce Yasemince'de canlandırdıkları "İtilmiş ile Kakılmış" karakterleriyle hafızlara kazınmıştı.