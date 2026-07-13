Yasemin Kay Allen hakkında yayılan görüntülere açıklık getirdi
Sosyal medyada Yasemin Kay Allen’a ait olduğu öne sürülen dalış videosu kısa sürede gündem oldu. Ünlü oyuncu viral olan videonun ardından sessizliğini bozdu.
Sosyal medyada kısa sürede viral olan ve Yasemin Kay Allen’a ait olduğu iddia edilen dalış videosunun ardından ünlü oyuncudan beklenmedik bir açıklama geldi.
Siyah mayosuyla Maldivler'de dalış yaptığı ileri sürülen sarışın bir kadının yer aldığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerdeki kadının ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen olduğu iddia edildi.
Söz konusu videonun hızlı bir şekilde yayılmasının ardından ünlü oyuncu sessizliğini bozdu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla söz konusu iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan oyuncu Yasemin Kay Allen görüntülerin asılsız bir şekilde kendisiyle bağlaştırıldığını vurguladı. Ünlü oyuncu, “ Maldivler’de çekildiği iddia edilen videodaki kişi gerçekten Maldivler’de mi bilmiyorum ama kesin olarak şunu söyleyebilirim ki o kişi ben değilim” diyerek hakkında çıkan iddialara son noktayı koydu.