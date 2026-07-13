Yasemin Kay Allen hakkında yayılan görüntülere açıklık getirdi

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Söz konusu videonun hızlı bir şekilde yayılmasının ardından ünlü oyuncu sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla söz konusu iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan oyuncu Yasemin Kay Allen görüntülerin asılsız bir şekilde kendisiyle bağlaştırıldığını vurguladı. Ünlü oyuncu, “ Maldivler’de çekildiği iddia edilen videodaki kişi gerçekten Maldivler’de mi bilmiyorum ama kesin olarak şunu söyleyebilirim ki o kişi ben değilim” diyerek hakkında çıkan iddialara son noktayı koydu.