Volkan Konak'ın eşi otopsi raporunu açıkladı: 'Ayakta ölmek istiyorum, çınar ağaçları gibi' derdi

Sanatçı Volkan Konak'ın sahnede hayatını kaybetmesi tüm sevenlerini derinden üzmüştü. Ünlü sanatçının eşi Selma Konak, yaşanan acı dolu anlara ilişkin ilk kez konuşurken, eşinin her zaman söylediği "Ayakta ölmek istiyorum, çınar ağaçları gibi" sözünü hatırlattı.

Selma Konak, merak edilen otopsi raporunun sonucunu da ilk kez açıkladı.

"KALP KRİZİ DE DEĞİL HANİ PIHTI ATIYOR"

Akıllarda hiçbir soru işareti kalmaması için otopsi yaptırdıklarını belirten Selma Konak, eşinin kalp krizi geçirmediğini söyledi ve otopsi raporuna dair şu bilgileri verdi:

"Biz hemen otopsi de yaptırdık. Hani böyle muallakta hiçbir şey kalmasın diye. Evet, doğru sahnede hayatını kaybediyor. Kalp krizi de değil. Hani pıhtı atıyor, vücudun elektriği direkt kesiliyor. Volkan ölüp düşüyor."

"ORADA NE YAPARLARSA YAPSINLAR ZATEN GERİ GETİREMEZLERDİ"

Emel Özuğur'un Youtube kanalında konuşan, olay anında sahnede yapılan müdahalelere de değinen Konak, doktorların elinden geleni yaptığını belirterek süreci şu sözlerle anlattı:

"Orada ne yaparlarsa yapsınlar zaten geri getiremezlerdi. Orada üç tane doktor vardı. Müdahale eden doktor, sağ olsun, beni aradı. Daha sonra yaklaşık bir saat konuştuk. Yapılması gereken her şeyin yapıldığını, aklımda hiçbir soru işareti kalmaması için tek tek anlattı. Zaten ben gittiğimde de “Nabız ve solunum yoktu.” dedi. Ağzından hafif bir sıvı akmış, onu temizledim. Suni teneffüs yapıldı, kalp masajı uygulandı ama hiçbir şekilde geri gelmedi. Yani Volkan’ın vücudunun elektriği kesilmişti."

"MİKROFONU ELİNDEN BIRAKMADI"

Selma Konak, Volkan Konak'ın her zaman dile getirdiği o arzusunu ve son anlarındaki naifliğini şu cümlelerle ifade etti:

"Sürekli de bunu söylerdi. Aslında gerçekten 'Söz büyüktür' Yani Volkan, 'Ayakta ölmek istiyorum, çınar ağaçları gibi' derdi. Gerçekten de ayakta öldü. Düşme şekli bile o kadar naifti ki… Volkan, son ana kadar mikrofonunu elinden bırakmamıştı. Arkası dönük şekilde düşüyor ve en son eli yere düşerken mikrofonu elinden çıkıyor. Aslında ölürken bile insanlara bir mesaj verdi. Hayatın ne kadar kısa olduğunu gösterdi."

"ÜÇ SANİYEDE ÖLDÜ,ÜÇ SANİYE"

Yaşanan bu ani kaybın ardından hayatın felsefesine dair de konuşan Selma Konak, herkese sevdiklerine zaman ayırma çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Üç saniyede öldü, üç saniye… Bu hayatta her şeyi planlamamak, her şeyi kafaya takmamak gerekiyor aslında. Tabii ki hayatı ciddiye alacaksınız ama bu kadar da değil. Sevdiklerinize daha fazla zaman ayırın, sizi mutlu edecek işler yapın. Sonuçta ölüyoruz, ölüyoruz."