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Halk TV Magazin Uzak Şehir'e iki oyuncu birden! İmzalar atıldı

Uzak Şehir'e iki oyuncu birden! İmzalar atıldı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Uzak Şehir, kadrosunu iki dikkat çeken isimle güçlendirdi. Onur Özaydın, Alya'nın ilk aşkı Enver karakteriyle diziye katılırken, usta oyuncu Mustafa Avkıran da sürpriz bir rolle izleyici karşısına çıkacak.

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Uzak Şehir'e iki oyuncu birden! İmzalar atıldı - Fotoğraf: 1
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Uzak Şehir, yeni sezon öncesi kadrosunu iki dikkat çeken isimle güçlendirdi. Dizinin yeni bölümlerinde Onur Özaydın ve usta oyuncu Mustafa Avkıran izleyici karşısına çıkacak.

Uzak Şehir'e iki oyuncu birden! İmzalar atıldı - Fotoğraf: 2
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Yeni sezonda hikayeye dahil olacak "Enver" karakterini Onur Özaydın canlandıracak. Dizinin 64. bölümünde ekibe katılacak olan Enver, Sinem Ünsal'ın hayat verdiği Alya'nın ilk aşkı olarak seyirciyle buluşacak.

Uzak Şehir'e iki oyuncu birden! İmzalar atıldı - Fotoğraf: 3
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Budapeşte'de yaşayan şık bir restoran sahibi olan Enver; sezgileri güçlü, özgüvenli, zarif ve karizmatik bir karakter olarak izleyicinin karşısına çıkacak. Enver'in gelişiyle Alya'nın geçmişinin yeniden gündeme gelmesi ve hikayedeki dengelerin değişmesi bekleniyor.

Uzak Şehir'e iki oyuncu birden! İmzalar atıldı - Fotoğraf: 4
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, usta oyuncu Mustafa Avkıran da dizinin kadrosuna katıldı. Daha önce "Yaprak Dökümü", "Kuzey Güney", "Çukur" ve "Yeni Gelin" gibi birçok başarılı yapımda rol alan Avkıran, "Kartal" karakterine hayat verecek.

Uzak Şehir'e iki oyuncu birden! İmzalar atıldı - Fotoğraf: 5
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren dizinin Budapeşte çekimlerinin 15-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yurt dışı sahneleriyle dikkat çekecek yeni bölümlerde, Enver karakterinin hikayeye girişinin önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor.

Uzak Şehir'e iki oyuncu birden! İmzalar atıldı - Fotoğraf: 6
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Yeni oyuncuların katılımıyla birlikte Uzak Şehir'in üçüncü sezonunda hem aşk hem de aile ilişkilerinde dengeleri değiştirecek gelişmelerin yaşanacağı konuşuluyor.

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