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Budapeşte'de yaşayan şık bir restoran sahibi olan Enver; sezgileri güçlü, özgüvenli, zarif ve karizmatik bir karakter olarak izleyicinin karşısına çıkacak. Enver'in gelişiyle Alya'nın geçmişinin yeniden gündeme gelmesi ve hikayedeki dengelerin değişmesi bekleniyor.