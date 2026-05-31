Uzak Şehir’de yaprak dökümü: Sevgilisi veda etti o kaldı!

Uzak Şehir dizisinde sezon finali yaklaşırken ayrılıklar netleşmeye başladı. 1 Haziran Pazartesi akşamı ekrana gelecek 63. bölümüyle ikinci sezonunu tamamlayacak diziye dört oyuncu birden veda ediyor: Ferit Kaya, Alper Çankaya, Burç Kümbetlioğlu, Ahmet Varlı.

Kamyon kazası sahnesinin ardından Pakize karakterine hayat veren Yaren Güldiken'in geleceği de merak konusuydu.

Alper Çankaya

SEVGİLİSİ GİDİYOR O KALIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yaklaşık iki aydır birlikte olduğu rol arkadaşı Alper Çankaya ile tatilde olan ünlü oyuncunun dizinin yeni sezonunda da kadroda yer almaya devam edeceği öğrenildi.

Ozan Akbaba ve Gonca Cilasun ise yaz boyunca “Çırak” dizisinde yer alırken, Sinem Ünsal ise yaz aylarını dinlenerek geçirmeyi planlıyor.