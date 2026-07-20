Uzak Şehir oyuncuları Alper Çankaya, Atakan Özkaya ve Nihat Altınkaya'nın Alaçatı'daki taksi kavgası kamerada

'Uzak Şehir' dizisi oyuncuları Alper Çankaya, Atakan Özkaya ve Nihat Altınkaya, Alaçatı'da eğlence çıkışı başka müşterilerin çağırdığı taksiye yönelince gerginlik yaşandı. Çıkan tartışmada oyuncu Nihat Altınkaya öfkesine hakim olmakta zorlanırken, olay çevredekilerin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı. Oyuncular, tartışmanın ardından araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

BAŞKA MÜŞTERİLERİN ÇAĞIRDIĞI ARACA YÖNELDİLER

Alaçatı'nın popüler bir eğlence mekanından çıkan 'Uzak Şehir' dizisi oyuncuları Alper Çankaya, Atakan Özkaya ve Nihat Altınkaya, arkadaşları için taksi arayışına girdi. Ekip, bu sırada başka müşterilerin çağırdığı araca yönelince ortam aniden karıştı. Aracın asıl sahipleri ile oyuncular karşı karşıya geldi.

NİHAT ALTINKAYA ÖFKESİNE HAKİM OLAMADI

Sözlü tartışma nedeniyle olay yerinde tansiyon yükseldi. Tartışma sırasında oyuncu Nihat Altınkaya'nın öfkesine hakim olmakta zorlandığı görüldü. Çevredeki tatilcilerin gözü önünde yaşanan gerginlik, araya girenlerin müdahalesiyle büyümeden yatıştırıldı. Olayın ardından ünlü isimler araçlarına binerek mekan önünden ayrıldı.

NİHAT ALTINKAYA'NIN YAŞAMI VE GEÇMİŞİ

Olayda adı geçen model, sinema ve dizi oyuncusu, boksör ve Survivor yarışmacısı Nihat Altınkaya, aslen Rizelidir. 1979 yılında dünyaya gelen Altınkaya'nın annesi bankacı, babası demir çelik ustasıdır. Sporla küçük yaşlardan itibaren ilgilenen oyuncu, 10 yaşındayken geçirdiği bir kaza sonucu voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Yolda yürürken keşfedilen Altınkaya, evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

NİHAT ALTINKAYA'NIN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Nihat Altınkaya'nın bugüne kadar rol aldığı televizyon dizileri şu şekilde:

Kuruluş Osman (Alparslan Bey)

Teşkilat (Hulki)

Elimi Bırakma (Barış Yaman)



Söz (Erdem Kaçmaz)



Kara Ekmek (Aslan)



Medcezir (Kaan)



Karadayı (Sinan Koca)



Tokatçı (Kerem)



Yaprak Dökümü (Levent Tuncel)



Menekşe ile Halil (Semih)



Binbir Gece (Fuat)



Kurtlar Vadisi Pusu