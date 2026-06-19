Uyuşturucu testi pozitif çıkan Kenan Doğulu'dan ilk açıklama! Kendi yaptırdığı testin sonucunu paylaştı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Test sonucunun açıklanmasının ardından Kenan Doğulu sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından kendi yaptırdığı testin sonucunu da paylaşan ünlü şarkıcı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün gerçeği yansıtmayan bazı iddialarla adımın anıldığını üzülerek görüyorum. Yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta verdiğim ifade ve Adli Tıp Kurumu’nun incelemelerinin ardından, aynı gece kendi talebimle Sağlık Bakanlığı onaylı bir laboratuvarda idrar, kan ve saç testleri yaptırdım. Bu testlerden ilk sonuç olan idrar analizinin beklendiği şekilde negatif çıktığını, kan ve saç analizlerinin de aynı şekilde sonuçlanacağına dair hiçbir tereddüt taşımadığımı paylaşmak isterim."

TEST SONUCUNU PAYLAŞTI

Doğulu, sözlerini "Adalete olan inancım tamdır; bu sürecin en kısa sürede netlik kazanacağına ve gerçeğin ortaya çıkacağına tüm kalbimle inanıyorum." diyerek noktaladı.