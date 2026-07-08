Son olarak 2022 yılında yayınlanan ve Senden Daha Güzel dizisinde "Ayşen" karakterini canlandıran usta tiyatrocu Ruhsar Gültekin beyin kanaması geçirdi.

İlk etapta şiddetli baş ağrısı ve kusma şikayetlerini migren atağı olarak değerlendiren oyuncunun, hastanede yapılan tetkikler sonucunda beyin kanaması geçirdiği ve kanamanın durduğu tespit edildi.

İKİNCİ KEZ BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Tedavisi Küçükçekmece Acıbadem Atakent Hastanesi'nde sürdürülen usta tiyatrocu Ruhsar Gültekin, ikinci kez beyin kanaması geçirdi. Durumunun ağırlaşmasının ardından acil olarak ameliyata alınan Gültekin'in operasyonu dün akşam tamamlandı.

Ameliyatın başarılı geçtiğini bildirirken, 48 saatlik sürenin kritik önem taşıdığını belirtildi. Sağlık durumunun beklendiği gibi seyretmesi halinde Ruhsar Gültekin'in bu sürenin ardından uyandırılacak.