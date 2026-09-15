Ünlülerin mavi halıda şıklık yarışı! Vücudunu tamamen altına boyadı

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Törenin yayıncısı NBC'nin 100. yılı şerefine kırmızı yerine "Tavus Kuşu Mavisi" renkli serilen halı, adeta bir podyuma dönüştü. Şıklık rekabetinde başı çeken isimler ise Zendaya ve Selena Gomez oldu. Megan Stalter ise sıra dışı tarzıyla en çok dikkat çeken isim oldu.