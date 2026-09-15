Ünlülerin mavi halıda şıklık yarışı! Vücudunu tamamen altına boyadı
Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı yerini maviye bıraktı. Zendaya ve Selena Gomez zarafetleriyle göz kamaştırırken, Megan Stalter'ın tüm vücudunu altına boyayıp devasa kanatlarla canlı bir "Emmy Heykelciği" olarak halıya çıkması geceye damga vurdu.
Televizyon dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği 78. Emmy Ödülleri, bu yıl Peacock Theatre'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Geceye damgasını vuran asıl olay ise her yıl olduğu gibi ünlülerin halı üzerindeki şıklık yarışı oldu.
Törenin yayıncısı NBC'nin 100. yılı şerefine kırmızı yerine "Tavus Kuşu Mavisi" renkli serilen halı, adeta bir podyuma dönüştü. Şıklık rekabetinde başı çeken isimler ise Zendaya ve Selena Gomez oldu. Megan Stalter ise sıra dışı tarzıyla en çok dikkat çeken isim oldu.
Mavi halının öne çıkan isimlerinden biri olan Zendaya, gümüş boncuklarla işlenmiş, transparan beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzüldü. Yıldız oyuncu, 10 karatlık nefes kesen pırlantalarıyla görünümünü tamamladı.
Başrolünde yer aldığı ve yapımcılığını üstlendiği Only Murders in the Building dizisiyle gecede boy gösteren Selena Gomez, en çok konuşulan isimlerden biri oldu.
Yıldız isim, tamamen altın tonlarında payet ve boncuk işlemeli, straplez denizkızı siluetindeki elbisesiyle parladı.
Mariska Hargitay: Törenin sunucusu olan ünlü oyuncu, seçtiği omuzları açık, kırmızı ışıltılı elbisesiyle gecenin göz alıcı isimlerindendi.
Sarah Pidgeon: Ünlü oyunu, lavanta rengi tasarım elbisesi ve elmas kolyesiyle gecenin sade ama en etkileyici görünümlerinden birine imza attı.
Ayo Edebiri: Komedi dalında en iyi kadın oyuncu adayı olan yıldız, arkasındaki turuncu kabarık detayla canlandırılmış mavi elbisesiyle halıya dinamik ve modern bir renk kattı.
Charlie Hunnam: İngiliz oyuncu, halıya kravatsız ve papyonsuz katılmasıyla dikkat çekse de şıklık yarışında öne çıktı.
Megan Stalter: Şıklık yarışına tamamen farklı bir boyuttan katılan Stalter, tüm vücudunu altın metalik boyayla kaplayıp devasa altın kanatlarla halıya çıktı. Adeta yürüyen bir "Emmy Heykelciği" olan oyuncu, cesur stiliyle gecenin en çılgın ismi olarak kayıtlara geçti.
Florence Pugh: Ödül töreninin halısında adeta bir peri masalından fırlamış gibi görünen Pugh, leylak ve lavanta tonlarında ışıltılı, tülden transparan detayları ve kuyruğu olan korseli bir elbise tercih etti.
Shailene Woodley: "Big Little Lies" dizisinin yıldızı, neredeyse on yıl sonra ilk kez Emmy ödül törenine katıldıktan sonra tercih ettiği kıyafetle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Brooks Nader: Ünlü model, 2026 Emmy Ödülleri'nin kırmızı halısında , vücut hatlarını saran, dekolteli, göz alıcı kırmızı pullu bir elbiseyle boy gösterdi.