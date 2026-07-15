Ünlülerden 15 Temmuz paylaşımları
15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla şehitleri rahmet ve minnetle andı.
Hülya Koçyiğit: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, vatanı ve demokrasiyi korumak uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun.
Şoray Uzun: Allah bu millete bir daha bir 15 Temmuz yaşatmasın. Fotoğraf: 15 Temmuz sonrası İzmir Konak meydanında asil milletimizle.
Seren Serengil: 15 Temmuz.. O gece hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Demokrasinin, millet iradesinin ve bağımsızlığın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırladığımız bu günde; birlik, beraberlik ve huzurun ülkemizden hiç eksik olmamasını diliyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.
Alişan: Asırlardır düşmanlarıyla savaşmış bir milletiz biz, bildiğimiz düşmanlarla.. Ama 15 Temmuz gecesi canını, malını, vatanı her şeyini emanet ettiği insanların, daha doğrusu hainlerin mermileriyle, tanklarıyla, tüfekleriyle karşı karşıya geldik.. Ve o gece Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, sokağa çıkalım, ülkemize sahip çıkalım sözüyle milyonlar sokağa çıkarak, birlikte tarihe unutulmayacak bir destan daha yazdı bu büyük millet...
Geride şehitlerimiz, gazilerimiz ve vicdanlarımızda hafızalarımızda, hala kendi insanına nasıl ateş edebildiler, bu hainliği nasıl yapabildiler diye yıllardır sorgulayan düşüncelerimiz.. 15 Temmuz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.. Gazilerimizi her zaman minnetle ve şükranla anıyoruz...
Sinan Akçıl: Unutma... 15 Temmuz.
Demet Akalın: Vatan sevgisi imandadır. Unutmadık, unutturmayacağız.
Ebru Gündeş: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü.
Mustafa Sandal: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Şehitlerimize ve gazilerimize saygı ve minnetle...