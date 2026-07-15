Ünlülerden 15 Temmuz paylaşımları

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Alişan: Asırlardır düşmanlarıyla savaşmış bir milletiz biz, bildiğimiz düşmanlarla.. Ama 15 Temmuz gecesi canını, malını, vatanı her şeyini emanet ettiği insanların, daha doğrusu hainlerin mermileriyle, tanklarıyla, tüfekleriyle karşı karşıya geldik.. Ve o gece Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, sokağa çıkalım, ülkemize sahip çıkalım sözüyle milyonlar sokağa çıkarak, birlikte tarihe unutulmayacak bir destan daha yazdı bu büyük millet...

Geride şehitlerimiz, gazilerimiz ve vicdanlarımızda hafızalarımızda, hala kendi insanına nasıl ateş edebildiler, bu hainliği nasıl yapabildiler diye yıllardır sorgulayan düşüncelerimiz.. 15 Temmuz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.. Gazilerimizi her zaman minnetle ve şükranla anıyoruz...