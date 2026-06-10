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Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu kanseri yendi

2025 yılının kasım ayında rektum kanserine yakalandığını açıklayan ünlü sunucu Ece Vahapoğlu, müjdeli haberi verdi. Bir etkinlikte konuşan Vahapoğlu, kanseri yendiğini açıkladı.

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Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu kanseri yendi

Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu, 2025 yılının kasım ayında yakalandığını açıkladığı rektum kanserini atlattığını duyurdu. Zorlu tedavi sürecini gözlerden uzak şekilde geçiren Vahapoğlu, katıldığı bir etkinlikte sağlık durumuna ilişkin sevindiren haberi paylaştı.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında rektum kanseri teşhisi konulduğunu açıklayan Ece Vahapoğlu, süreci kamuoyundan uzak yaşamayı tercih etmişti. Ocak ayında ameliyat geçiren ünlü sunucu, hastalığıyla ilgili ilk kez detaylı konuştu.

Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu kanseri yendi - Resim : 1

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"BUNU SOĞUKKANLILIKLA ATLATTIM"

Ünlü sunucu, “Çok korkulan bir hastalık. Ben bir şekilde bunu soğukkanlılıkla atlattım. Sağlıklı yaşadığım, spor yaptığım, iyi beslendiğim için ve manevi dünyamı güçlü tuttuğum için çok şükür iyi geçirdim” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Tedavi sürecinin detaylarını da paylaşan Vahapoğlu, bu süreçte iki operasyon geçirdiğini ve sekiz kemoterapi aldığını belirtti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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