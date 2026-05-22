Ünlü senaristten flaş Kılıçdaroğlu çıkışı!
"Mutlak Butlan"la Özgür Özel'in kazandığı kongrenin yok sayılıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar başkanlığa dönme kararından sonra ünlü senarist Gani Müjde, üst üste yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem oldu.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP’nin 38. Olağan Seçimli Kurultayı’nı “mutlak butlan” gerekçesiyle iptal etmesi sonrası, Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetimin görevi devraldığı bildirildi.
Mahkeme kararının ardından ünlü senarist Gani Müjde, sosyal medya hesabından üst üste paylaşımlar yaptı.
Gani Müjde, yaptığı ilk paylaşıma "Gel bakalım Kemal... Sağ yap gel..." notunu düştü.
Paylaşımlarına devam eden Müjde, "Son bir haftada iki nefret objesini çok konuştu Türkiye. Biri Rasim Ozan Kaliforniyalı; diğeri bay Kemal Butlanoğlu. 'Niye bizi kimse sevmiyor' diye düşünmeleri gerekmez mi? Hele hele siyaset bunca nefrete rağmen yapılabilecek bir şey mi?" ifadelerini kullandı.
Üst üste paylaşımlar yapan Gani Müjde, "Kemal Kılıçdaroğlu yalnızdır..." diyerek paylaşımlarını sonlandırdı.
Ünlü senaristin sözleri sosyal medyada gündem olurken paylaşımlarına binlerce beğeni geldi.