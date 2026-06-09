Ünlü şarkıcı Türkiye'ye geliyor: 3 konser birden verecek!

Hollandalı şarkıcı ve söz yazarı Sharon Kovacs, aralık ayında Ankara, İzmir ve İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Sanatçı, Türkiye turnesi kapsamında 9 Aralık'ta Ankara'da, 11 Aralık'ta İzmir'de, 12 Aralık'ta ise İstanbul Beşiktaş'ta sahne alacak.

Konserlerin biletleri, 12 Haziran'dan itibaren bilet satış platformundan satışa sunulacak.

Soul ve elektronik müziği harmanladığı tarzıyla dikkati çeken Kovacs, konserlerinde uluslararası çıkış yaptığı "My Love" parçasının yanı sıra sevilen eserlerini ve 2026'nın ikinci yarısında yayımlanması planlanan yeni albümünden şarkıları Türkiye'deki dinleyicileri için ilk kez seslendirecek.

DÜNYACA ÜNLÜ FESTİVALLERDE SAHNE ALDI

Sanatçı, bugüne kadar Glastonbury ve Sziget gibi dünyanın önde gelen müzik festivallerinde performans sergiledi.

Kovacs'ın yayımlanmaya hazırlanan yeni albümünde ise 1970'lerin elektronik müzik mirası ile endüstriyel tekno altyapıları bir araya geliyor. (AA)