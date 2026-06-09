Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Magazin Ünlü şarkıcı Türkiye'ye geliyor: 3 konser birden verecek!

Ünlü şarkıcı Türkiye'ye geliyor: 3 konser birden verecek!

Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs, aralık ayında Ankara, İzmir ve İstanbul’da sahne alacak. Ünlü sanatçı, sevilen şarkılarının yanı sıra yeni albümünden parçaları da Türkiye’deki hayranlarıyla buluşturacak.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Ünlü şarkıcı Türkiye'ye geliyor: 3 konser birden verecek!

Hollandalı şarkıcı ve söz yazarı Sharon Kovacs, aralık ayında Ankara, İzmir ve İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Sanatçı, Türkiye turnesi kapsamında 9 Aralık'ta Ankara'da, 11 Aralık'ta İzmir'de, 12 Aralık'ta ise İstanbul Beşiktaş'ta sahne alacak.

Konserlerin biletleri, 12 Haziran'dan itibaren bilet satış platformundan satışa sunulacak.

Soul ve elektronik müziği harmanladığı tarzıyla dikkati çeken Kovacs, konserlerinde uluslararası çıkış yaptığı "My Love" parçasının yanı sıra sevilen eserlerini ve 2026'nın ikinci yarısında yayımlanması planlanan yeni albümünden şarkıları Türkiye'deki dinleyicileri için ilk kez seslendirecek.

Ünlü şarkıcı Türkiye'ye geliyor: 3 konser birden verecek! - Resim : 1

Reha Muhtar’ın kızından yürek burkan paylaşım! 'Her geçen gün biraz daha anlıyorum'Reha Muhtar’ın kızından yürek burkan paylaşım! 'Her geçen gün biraz daha anlıyorum'

DÜNYACA ÜNLÜ FESTİVALLERDE SAHNE ALDI

Sanatçı, bugüne kadar Glastonbury ve Sziget gibi dünyanın önde gelen müzik festivallerinde performans sergiledi.

Kovacs'ın yayımlanmaya hazırlanan yeni albümünde ise 1970'lerin elektronik müzik mirası ile endüstriyel tekno altyapıları bir araya geliyor. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Şarkıcı Konser
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro