Ünlü şarkıcı artık dayanamadı! Gözden kaybolacak
Uzun süredir fiziksel görünümüne yönelik eleştirilerin hedefi olan Ariana Grande, kamuoyu baskısı nedeniyle radikal bir karar aldı. Ünlü şarkıcı, turnesinin ardından gözlerden uzaklaşacağını ve Londra'daki müzikal projesinden çekildiğini açıkladı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Ariana Grande, uzun süredir maruz kaldığı kamuoyu baskısı ve fiziksel görünümüne yönelik yorumların ardından dikkat çeken bir karar aldı. Ünlü yıldız, gelecek ay sona erecek Eternal Sunshine turnesinin ardından kamuoyu önündeki etkinliklerden çekileceğini ve bir süre gözlerden uzak kalacağını duyurdu.
Grande'nin ekibi, şarkıcının 2027 yılında Londra'da sahnelenecek Sunday in the Park with George müzikalinde artık yer almayacağını açıkladı. Yapım şirketi de ayrılığı doğrulayarak, Grande'nin kararını anlayışla karşıladıklarını ve kendisine destek verdiklerini belirtti.
Ünlü şarkıcının temsilcisi, Grande'nin turnesini sağlıklı ve mutlu bir şekilde tamamladıktan sonra hak ettiği bir mola vereceğini söyledi.
Açıklamada, kamuoyu önündeki yoğun görünürlüğün ve uzun süredir devam eden eleştirilerin sanatçı üzerinde büyük baskı oluşturduğu vurgulanırken, Grande'nin bu nedenle bir süre geri planda kalmayı tercih ettiği ifade edildi.
Ariana Grande'nin son yıllarda fiziksel görünümü ve sağlık durumu sosyal medyada sık sık gündeme gelmişti. Son albümü Petal'ın yayımlanmasının ardından bu tartışmalar yeniden alevlenirken, sanatçının klibinde güzellik standartları ve dış görünüş baskısını ele alması da dikkat çekmişti.
Grande'nin kararı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hayranları ünlü şarkıcıya destek mesajları paylaşırken, #WeLoveYouAriana etiketi kısa sürede gündem oldu.
Eternal Sunshine isimli konser turnesini 1 Eylül'de Londra'da tamamlayacak olan Ariana Grande'nin, bu tarihten sonra kamuoyu önündeki çalışmalarına ara vererek dinlenmeye çekileceği belirtildi.