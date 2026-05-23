Güney Kore'li ünlü oyuncu Kim Soo-hyun'un kariyerinin sonlanmasına neden olan görsellerin yapay zeka kullanılarak oluşturulduğu ortaya çıktı.

JoongAng Daily gazetesine göre polis, YouTube'da içerik üreten Kim Se-eui tarafından geçen yıl paylaşılan Kim Soo-hyun'un, başka bir oyuncuyla reşit olmadığı bir dönemde ilişki içerisinde bulunduğuna dair mesajlaşma görüntüleri ve ses kaydının araştırılması sonucunda bazı bulgulara ulaştı.

GÖRÜNTÜ VE SES MANİPÜLE EDİLDİ

Polis, Kim Soo-hyun'un, söz konusu materyallerde iddia edildiği gibi bir ilişki yaşamadığı ve bu iddiaların kısmen yapay zekayla oluşturulduğu sonucuna vardı.

Söz konusu görüntü ve sesin manipüle edildiğini belirleyen polis, bu sohbet kayıtlarında isimlerin değiştirilerek konuşma partnerinin Kim Soo-hyun gibi gösterildiğini, ses kayıtlarının ise yapay zeka teknolojisi kullanılarak oluşturulduğunu belirledi.

TUTUKLAMA TALEBİ

Polis, bu materyallerin sahte olduğunu bilmesine rağmen bunları paylaşan kişinin YouTube gelirleri dahil ekonomik çıkar elde etmek için yanlış bilgi yaydığını, bu durumun Kim Soo-hyun'un sosyal tabanı ve ekonomik faaliyetlerini tamamen çökerttiğini ve mesleki hayatta kalmasının temelini yok ettiğini aktardı

Savcılık, bu materyalleri paylaşan kişi hakkında yasa dışı görüntü çekimi ve dağıtımı suçlamaları kapsamında tutuklama talebinde bulunurken, mahkemenin gelecek hafta karar vermesi bekleniyor. (AA)