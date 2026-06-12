Ünlü oyuncudan meslektaşlarına ağır sözler! 'O kişi psikolojik sorunludur'

Ünlü oyuncu Ayça Varlıer, kitesurf yaparken objektiflere takıldı. Spor yaptığı anların ardından basın mensuplarıyla sohbet eden Varlıer, meslektaşlarının “rolün etkisinde kalma” yönündeki açıklamalarına sert bir dille karşılık vererek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Haluk Bilginer’in daha önce bazı meslektaşlarını hedef alan açıklamaları hatırlatılınca Ayça Varlıer, oyunculuk tartışmasına net bir yanıt verdi.

“O PSİKOLOJİK SORUNLU OLAN BİR KİŞİDİR”

Habertürk'ün haberine göre, Varlıer, “Haluk Bilginer çok doğru söylemiş. Rolden çıkamamak gibi bir durum olamaz” ifadelerini kullanarak bu tür söylemlere katılmadığını belirtti.

Açıklamalarının en çok konuşulan kısmında ise Varlıer, rolün etkisinden çıkamadığını iddia eden oyuncular için “O psikolojik sorunlu olan bir kişidir” ifadesini kullandı.

"BUNLARI SÖYLEYENLERİN HEPSİ YA YALANCI YA DA SEVENİ YOK" DEMİŞTİ

Varlıer’in açıklamalarının ardından gözler yeniden Haluk Bilginer’in daha önce yaptığı değerlendirmelere çevrildi. Bilginer, oyunculukta “rolün etkisinde kalma” söylemlerini eleştirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben rolümün etkisinde kaldım. İki gündür çıkamıyorum' geyiklerine inanmayın. Bunları söyleyenlerin hepsi yalancı ya da seveni yok"