Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu'yu görenler tanıyamadı! 1 yılda 20 kilo verdi

"Ulan İstanbul", "Şahsiyet", "Canım Ailem" gibi dizilerle sevenlerinin kalbinde taht kuran 47 yaşındaki sinema ve dizi oyuncusu Şebnem Bozoklu, "Susuz Yaz" dizisinde ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın paylaştığı bilgilere göre, güzel oyuncu bu yıl 33. kez düzenlenen Adana Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nin jüri üyeleri arasında yer aldı.

1 YILDA 20 KİLO VERDİ

Ödül töreni öncesinde poz veren Bozoklu'nun 1 yılda verdiği 20 kilodan sonra yaşadığı değişimle dikkat çekti.

ŞEBNEM BOZOKLU KİMDİR?

Şebnem Bozoklu, 20 Ağustos 1979'da İstanbul'da doğan oyuncudur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Bozoklu, kariyerine tiyatroyla başladı ve televizyon ile sinema projelerinde de önemli roller üstlendi.

Oyuncunun geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan yapımlardan biri “Canım Ailem” dizisindeki Meliha karakteri oldu. Ardından “Ulan İstanbul”, “Şahsiyet”, “İstanbullu Gelin” ve “Elbet Bir Gün” gibi dizilerde rol aldı. Özellikle farklı karakterleri başarıyla canlandırmasıyla dikkat çekti.



Sinema kariyerinde ise “Bana Masal Anlatma”, “Düğüm Salonu” ve “Biz Böyleyiz” gibi yapımlarda yer aldı. Tiyatro çalışmalarını da sürdüren Bozoklu, oyunculuğunun yanı sıra çeşitli televizyon programlarında sunuculuk da yaptı.