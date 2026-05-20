Ünlü oyuncu milyonluk tekneyi batırdı!

İngiltere’nin ünlü dizilerinden EastEnders'ta canlandırdığı "Ricky Butcher" karakteriyle tanınan 54 yaşındaki ünlü oyuncu Sid Owen ve bir arkadaşı, geçtiğimiz günlerde ikinci el bir tekne satın aldı.

Owen, tekne için 30 bin sterlin yani güncel kurla yaklaşık 1 milyon 835 bin lira ödedi. İkilinin planı, ünlü oyuncunun bizzat ev sahipliği yapacağı özel VIP turlar düzenlemek ve tekneyi bu şekilde kiraya vermekti.

Ancak "Rolling on the River" isimli teknenin ömrü oldukça kısa oldu. Sid Owen’ın kaptanlığında, Thames Nehri’nde seyir halinde olan tekne, bir ağaca çarparak kaza yaptı ve suyun dibine gömüldü.

Görgü tanıkları, çarpma anında nehir kenarında adeta bir gümbürtü koptuğunu ve büyük bir gürültüyle irkildiklerini belirtti. Çarpmanın etkisiyle gövdesinde devasa bir delik açılan tekne, hızla su almaya başladı.

TEKNEYİ BIRAKIP GİTTİ

Olayın yaşandığı Richmond Köprüsü yakınlarındaki tanıklar, ünlü oyuncunun gün boyunca aşırı derecede alkol aldığını öne sürdü. Sid Owen’a yakın kaynaklar da oyuncunun gün boyu içki içtiğini doğruladı.

Kazanın ardından teknenin alt güvertesi tamamen sularla dolarken, motor bölmesi de tamamen batarak kullanılmaz hale geldi. Görgü tanıkları, "Tekne kıyıya oturdu ve içinden birinin dışarı tırmandığını gördük. Onun EastEnders dizisindeki Ricky olduğunu fark edince gözlerimize inanamadık. Birkaç bira içmiş gibi görünüyordu ve olayı çözmek yerine arkasına bakmadan hızla uzaklaştı" dedi.