Ünlü oyuncu kameralar önünde en iyi öpüşen kadını açıkladı!

5 5

Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Rob Lowe, Temmuz 1991’den bu yana makyaj sanatçısı ve mücevher tasarımcısı Sheryl Berkoff ile evli.

Çiftin yolları ise 1990 yapımı erotik gerilim filmi Bad Influence'ın setinde kesişmişti. Lowe ve Berkoff’un bu evlilikten Matthew ve John Owen adında iki oğlu bulunuyor. Matthew 32, John Owen ise 30 yaşında.