Ünlü oyuncu kameralar önünde en iyi öpüşen kadını açıkladı!
Ünlü oyuncu Rob Lowe, kamera karşısında birlikte olduğu kadın oyuncular arasından “en iyi öpüşen” ismi açıkladı. Andy Cohen’in programında soruyu yanıtlayan 62 yaşındaki aktör, yıllar önce birlikte rol aldığı bir yıldızın adını hiç düşünmeden verdi.
Amerikalı oyuncu Rob Lowe, yıllar boyunca kamera karşısında birlikte rol aldığı kadın oyuncular arasında kendisi için en unutulmaz öpüşme sahnesinin hangisi olduğunu açıkladı. 62 yaşındaki oyuncu, sunucu Andy Cohen’in yönelttiği soruya tereddüt etmeden yanıt verdi.
Lowe’un sinema kariyerinde Demi Moore, Rashida Jones ve Kim Cattrall gibi birçok ünlü isimle öpüşme sahneleri bulunuyordu. Ancak oyuncu, “En iyi kamera önü öpüşmen hangisiydi?” sorusuna bu isimlerin hiçbirini söylemedi.
Lowe, tercihini 1984 yapımı The Hotel New Hampshire filminde birlikte rol aldığı oyuncu Nastassja Kinski’den yana kullandı.
Ünlü oyuncu, Kinski’yi neden seçtiği sorulduğunda ise oldukça açık konuştu. Lowe, “Ona bir bakın. O an için, muhtemelen hayatımda gördüğüm en güzel kadındı” ifadelerini kullandı.
Lowe, Kinski ile kamera karşısında yakınlaşmadan önce yaşadığı heyecanı ve çekingenliği de anlattı. Ünlü aktör, Kinski’yi öpmekten korktuğunu belirterek, “Gerçekten çok, çok korkmuştum” dedi.
Lowe ile bugün 65 yaşında olan Nastassja Kinski, Tony Richardson’ın yönettiği The Hotel New Hampshire filminde birlikte kamera karşısına geçmişti. 1984 tarihli komedi-drama, John Irving’in 1981’de yayımlanan aynı adlı romanından beyazperdeye uyarlanmıştı.
Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Rob Lowe, Temmuz 1991’den bu yana makyaj sanatçısı ve mücevher tasarımcısı Sheryl Berkoff ile evli.
Çiftin yolları ise 1990 yapımı erotik gerilim filmi Bad Influence'ın setinde kesişmişti. Lowe ve Berkoff’un bu evlilikten Matthew ve John Owen adında iki oğlu bulunuyor. Matthew 32, John Owen ise 30 yaşında.